Експертка Олена Лапенко розповіла 24 Каналу, що російські ракетні обстріли є непрогнозованими, а тому можливість повторення блекауту, який стався 23 листопада 2022 року, є високою.
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Саме тому співрозмовниця наголошує, що цієї зими варто готуватися до усіх можливих сценаріїв. Йдеться й про те, як можна допомогти енергосистемі.
Як не нашкодити, а допомогти
Лапенко зазначає, що використання енергоефективних прикладів та утеплення приміщень, наприклад, може стати першим етапом.
В першу чергу, ощадливе енергоспоживання, в тому числі утеплення приміщень, використання побутових приладів з вищим класом енергоефективності.
- Управління власним споживанням теж важливе. Варто переносити частину енергомістких, особливо автоматизованих, побутових процесів на інші періоди доби. Тобто з періодів ранкового та вечірнього піків на нічний час.
- Можна запрограмувати старт роботи пральної чи посудомийної машини, мультиварки, електробойлера або низькошумного робота-пилососа ближче до опівночі.
- А взимку вночі може працювати електроопалення.
Тарифи на електроенергію 2023
- Цього року у червні вартість світла збільшили до єдиного тарифу у розмірі 2,64 гривні за кіловат. Нагадуємо, що раніше українці платили за двома тарифами: 1,44 гривні за кіловат – коли споживання до 250 кіловатів щомісяця, та 1,68 гривні за кіловат – коли споживання понад 250 кіловатів щомісяця.
- Таке підвищення було вимушеним через пошкодження та руйнування енергетичних об'єктів росіянами й не тільки. Втім експерти кажуть, що встановлена ціна недостатня, аби покрити усі витрати.
- Тариф на електроенергію насправді мав становити близько 7 гривень за кіловат. Така сума змогла б повністю покрити витрати.