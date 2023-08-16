Експертка Олена Лапенко розповіла 24 Каналу, що російські ракетні обстріли є непрогнозованими, а тому можливість повторення блекауту, який стався 23 листопада 2022 року, є високою.

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Саме тому співрозмовниця наголошує, що цієї зими варто готуватися до усіх можливих сценаріїв. Йдеться й про те, як можна допомогти енергосистемі.

Як не нашкодити, а допомогти

Лапенко зазначає, що використання енергоефективних прикладів та утеплення приміщень, наприклад, може стати першим етапом.

Олена Лапенко Експертка проєктів в аналітичному центрі DiXi Group В першу чергу, ощадливе енергоспоживання, в тому числі утеплення приміщень, використання побутових приладів з вищим класом енергоефективності.

Управління власним споживанням теж важливе. Варто переносити частину енергомістких, особливо автоматизованих, побутових процесів на інші періоди доби. Тобто з періодів ранкового та вечірнього піків на нічний час.

Можна запрограмувати старт роботи пральної чи посудомийної машини, мультиварки, електробойлера або низькошумного робота-пилососа ближче до опівночі.

Можна запрограмувати старт роботи пральної чи посудомийної машини, мультиварки, електробойлера або низькошумного робота-пилососа ближче до опівночі. А взимку вночі може працювати електроопалення.

Важливо! Таке споживання енергії стане вигідним і для гаманця. Все через те, що ви можете встановити інтелектуальні лічильники, які дозволяють обліковувати споживання в нічний період (23:00 – 7:00) за вдвічі нижчим тарифом. Платіжка може сягати тоді на 30 – 40% дешевше.

Тарифи на електроенергію 2023