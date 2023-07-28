Якими будуть тарифи на світло у серпні

Нині для українців діє єдиний тариф на електроенергію – 2,64 гривні. Також у червні зросла вартість розподілу світла, на 25 – 50%.

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Проте варто зауважити, що у червні тариф підняли не для усіх. Наприклад для підсанкційної групи VS Energy ціни мали підняти лише у липні, тому нові платіжки вони отримають у серпні. До них належать:

"Житомиробленерго";

ПРАТ "Кіровоградобленерго";

ПРАТ "Рівнеобленерго";

АТ "Чернівціобленерго";

АТ "Херсонобленерго".

Нагадаємо! Для областей, які знаходяться на прифронтовій території вартість електроенергії залишилася старою.

Чи будуть відключення світла взимку

Після масових атак по енергосистемі України, повністю відновитися не вдасться навіть за наявності необхідних коштів, що теж сумнівно, розповів для 24 Каналу Андрій Урста. На заваді може стати логістичний чинник.

Андрій Урста Аналітик DiXi Group Виготовлення та доставка необхідного для відновлення обладнання, до прикладу високовольтних трансформаторів, є доволі тривалою (може займати 6 – 9 місяців), що обмежує спроможність оперативно відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

Значно ускладнять ситуацію наступні три чинники:

зростання споживання через похолодання;

наявні руйнування енергосистеми;

можливі майбутні атаки.

Тож дефіцит електроенергії є дуже ймовірним й питання радше звучить не, чи будуть відключення, а якого масштабу варто чекати.