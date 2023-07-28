Какими будут тарифы на свет в августе

Сейчас для украинцев действует единый тариф на электроэнергию – 2,64 гривны. Также в июне выросла цена распределения света, на 25 – 50%.

Читайте также Равновесие не будут терять: какими будут тарифы на газ в августе

Однако следует отметить, что в июне тариф подняли не для всех. Например, для подсанкционной группы VS Energy цены должны были поднять только в июле, поэтому новые платежи они получат в августе. К ним относятся:

"Житопроизводительэнерго";

ЧАО "Кировоградоблэнерго";

ЧАО "Ровнооблэнерго";

АО "Черновцыоблэнерго";

АО "Херсоноблэнерго".

Напомним! Для областей, находящихся на прифронтовой территории, стоимость электроэнергии осталась старой.

Будут ли отключение света зимой

После массовых атак по энергосистеме Украины, полностью восстановиться не удастся даже при наличии необходимых средств, что тоже сомнительно, рассказал 24 Канала Андрей Урста. Помехой может стать логистический фактор.

Андрей Урста Аналитик DiXi Group Изготовление и доставка необходимого для восстановления оборудования, к примеру высоковольтных трансформаторов, достаточно длительная (может занимать 6 – 9 месяцев), что ограничивает способность оперативно восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

Значительно усложнят ситуацию следующие три фактора:

рост потребления из-за похолодания;

имеющиеся разрушения энергосистемы;

возможные будущие атаки.

Поэтому дефицит электроэнергии очень вероятен и вопрос скорее звучит не, будут ли отключения, а какого масштаба стоит ждать.