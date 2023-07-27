Какова будет стоимость газа в августе

В августе и последующие месяцы вплоть до 1 мая 2024 года стоимость газа для бытовых потребителей не изменится. Поскольку большинство украинцев являются потребителями компании "Нефтегаз", для них тариф будет составлять – 7,96 гривны. Соответственно, в других компаниях стоимость отличается, но также продолжит быть стабильной.

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Председатель правления "Нефтегаза" Алексей Чернышев рассказал, что военное положение и экономическая ситуация и являются причиной такой фиксации цен.

Алексей Чернышев Председатель правления "Нефтегаза" Для бытовых клиентов цена газа остается неизменной – 7,96 гривны за кубометр с 1 мая 2023 по 1 мая 2024 включительно. Это решение принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине.

Для клиентов "Нефтегаза" изменились правила подачи показателей счетчика

Начиная с 28 июля показатели газового счетчика можно будет подать только тремя способами, а все остальные будут считаться недействительными. Предстоит воспользоваться сервисами my.gas.ua:

личного кабинета my.gas.ua;

через чаты GASUA в Viber, Telegram. Также NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;

SMS-сообщение на номер 4647.

Заметьте! Изменения касаются только трех областей: Днепропетровской, Винницкой и Сумской.

Уважаемые клиенты АО "Днепропетровскгаз", АО "Винницагаз" и АО "Сумыгаз". Теперь передать показания счетчика и воспользоваться другими сервисами учета газа вы можете через ресурсы ДК "Нефтегаз Украины",

– говорится в сообщении компании.

Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться в службу поддержки компании по следующим номерам: