Новые правила подачи показателей
С 28 июля показатели газового счетчика можно будет передать регулятору только через сервисы my.gas.ua:
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- личного кабинета my.gas.ua;
- через чаты GASUA в Viber, Telegram. Также NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;
- SMS-сообщение на номер 4647.
Уважаемые клиенты АО "Днепропетровскгаз", АО "Винницагаз" и АО "Сумыгаз". Теперь передать показания счетчика и воспользоваться другими сервисами учета газа вы можете через ресурсы ДК "Нефтегаз Украины",
– говорится в сообщении компании.
Любые другие платформы учета не корректны и не будут работать, отметили в "Нефтегазе". Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться в службу поддержки компании по следующим номерам:
- 066-300-2-888 (Vodafone),
- 098-300-2-888 (Kyivstar),
- 093-300-2-888 (Lifecell).
Какие сейчас тарифы на газ в Украине
До 1 мая 2024 года тарифы на газ не будут повышаться. Например в "Нефтегазе" цена составляет – 7,96 гривны, в то время как в других компаниях стоимость несколько отличается.