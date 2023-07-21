Нові правила подачі показників

З 28 липня показники газового лічильника можна буде передати до регулятора лише через сервіси my.gas.ua:

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особистого кабінету my.gas.ua;

через чати GASUA у Viber, Telegram.Також NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

SMS-повідомлення на номер 4647.

Шановні клієнти АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Вінницягаз" та АТ "Сумигаз". Тепер передати показання лічильника та скористатися іншими сервісами обліку газу ви можете через ресурси ДК "Нафтогаз України",

– йдеться у повідомленні компанії.

Зверніть увагу! Зміни стосуються лише Дніпропетровської, Вінницької та Сумської областей.

Будь-які інші платформи обліку не коректні й не працюватимуть, наголосили в "Нафтогазі". Якщо у вас виникли питання, ви можете звернутися до служби підтримки компанії за цими номерами:

066-300-2-888 (Vodafone),

098-300-2-888 (Kyivstar),

093-300-2-888 (Lifecell).

Які зараз тарифи на газ в Україні

До 1 травня 2024 року тарифи на газ не підвищуватимуть. Наприклад у "Нафтогазі" ціна становить – 7,96 гривні, тоді як в інших компаніях вартість дещо відрізняється.

Нагадаємо! Понад 90% українців користуються послугами компанії "Нафтогаз".