Нові правила подачі показників
З 28 липня показники газового лічильника можна буде передати до регулятора лише через сервіси my.gas.ua:
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- особистого кабінету my.gas.ua;
- через чати GASUA у Viber, Telegram.Також NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;
- SMS-повідомлення на номер 4647.
Шановні клієнти АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Вінницягаз" та АТ "Сумигаз". Тепер передати показання лічильника та скористатися іншими сервісами обліку газу ви можете через ресурси ДК "Нафтогаз України",
– йдеться у повідомленні компанії.
Будь-які інші платформи обліку не коректні й не працюватимуть, наголосили в "Нафтогазі". Якщо у вас виникли питання, ви можете звернутися до служби підтримки компанії за цими номерами:
- 066-300-2-888 (Vodafone),
- 098-300-2-888 (Kyivstar),
- 093-300-2-888 (Lifecell).
Які зараз тарифи на газ в Україні
До 1 травня 2024 року тарифи на газ не підвищуватимуть. Наприклад у "Нафтогазі" ціна становить – 7,96 гривні, тоді як в інших компаніях вартість дещо відрізняється.