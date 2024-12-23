Какие субсидии получают украинцы по свету

В то же время 100% населения страны являются получателями субсидий на электроэнергию, пишет 24 канал со ссылкой на слова исполнительного директора Ассоциации "Энергоэффективные города Украины", эксперта по вопросам энергоэффективности Святослава Павлюка.

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Я еще раз хочу напомнить, что 100% населения Украины являются получателями субсидий на электроэнергию. Все бытовые пользователи. Просто они этого не видят,

– заявил Павлюк.

Он отметил, что электроэнергия по состоянию на сегодня стоит более 8 гривен, а тариф для населения составляет 4,32 гривны с доставкой. То есть все бытовые пользователи получают от государства дотации.

Согласно словам эксперта, те лица, кто имеет электрическое отопление, получают еще и половину стоимости от дотированной цены. То есть, в этом случае дотации составляют не 4 гривны, а 6 гривен.

Фактически, чем больше ты потребляешь, тем больше будешь иметь дотации,

– объяснил Святослав Павлюк.

Вырастут ли тарифы на свет в 2025 году

Эксперт считает, что цены на электроэнергию в Украине в 2025 году могут вырасти.

На самом деле это путь в никуда. Поскольку, люди инсталлируют абсолютно некорректные системы и однажды все это вылезет боком. Им придется заплатить за сегодня, за прошлое время пользования и за будущее,

– высказал свое мнение Павлюк.

В то же время он добавил, что не удивится, если цены будут расти в 2025 году.

Так он отметил, что сегодня коммунальные предприятия и бизнес покупают электроэнергию по цене в диапазоне между 9 и 11 гривен. И это стоимость, которая заложена в услуги.