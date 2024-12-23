Что предлагают реформировать

Возможные реформы, при условии благоприятных обстоятельств, включают поэтапное повышение тарифов, сообщает 24 Канал со ссылкой на МВФ.

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Кроме того, в реформе предусмотрено привлечение внешнего финансирования, а также обеспечение прозрачной и исключительно прямой бюджетной поддержки энергетических государственных предприятий до момента доступности необходимых бюджетных ресурсов.

После окончания войны программа реформ в энергетическом секторе, в частности, потребует восстановления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа,

– говорится в письме.

Какие рекомендации МВФ

Для обеспечения стабильности энергетической системы и уменьшения квазифискальных расходов необходимо постепенно увеличивать тарифы на газ и электроэнергию до уровня, компенсирующего расходы. В то же время предусматривается предоставление целевой финансовой помощи для защиты уязвимых слоев населения.

Согласно меморандуму, правительство Украины в течение шести месяцев после завершения военного положения должно утвердить дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии.

Обратите внимание! Этот документ будет разработан на основе предложений Министерства энергетики и других заинтересованных сторон и будет содержать конкретный план действий с четкими сроками реализации на послевоенный период.

Дорожная карта будет основываться на техническом анализе финансового состояния энергетического сектора в координации с Европейской комиссией.

Кстати! Обновленный Меморандум с Международным валютным фондом подписали Президент Украины Владимир Зеленский, Премьер-министр Денис Шмыгаль, Министр финансов Сергей Марченко и Председатель НБУ Андрей Пышный. В документе зафиксированы добровольные обязательства украинской власти внедрить определенные реформы.