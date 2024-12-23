Що пропонують реформувати

Можливі реформи, за умови сприятливих обставин, включають поетапне підвищення тарифів, повідомляє 24 Канал з посиланням на МВФ.

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Крім того, у реформі передбачено залучення зовнішнього фінансування, а також забезпечення прозорої й виключно прямої бюджетної підтримки енергетичних державних підприємств до моменту доступності необхідних бюджетних ресурсів.

Після закінчення війни програма реформ в енергетичному секторі, зокрема, потребуватиме відновлення та посилення конкуренції на оптових і роздрібних ринках газу,

– йдеться в листі.

Які рекомендації МВФ

Для забезпечення стабільності енергетичної системи та зменшення квазіфіскальних витрат необхідно поступово збільшувати тарифи на газ і електроенергію до рівня, що компенсує витрати. Водночас передбачається надання цільової фінансової допомоги для захисту вразливих верств населення.

Згідно з меморандумом, уряд України протягом шести місяців після завершення воєнного стану має затвердити дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії.

Зауважте! Цей документ буде розроблено на основі пропозицій Міністерства енергетики та інших зацікавлених сторін і міститиме конкретний план дій із чіткими термінами реалізації на післявоєнний період.

Дорожня карта ґрунтуватиметься на технічному аналізі фінансового стану енергетичного сектору в координації з Європейською комісією.

До речі! Оновлений Меморандум із Міжнародним валютним фондом підписали Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Міністр фінансів Сергій Марченко та Голова НБУ Андрій Пишний. У документі зафіксовано добровільні зобов’язання української влади впровадити визначені реформи.