Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач, зазначивши, що перспектива економічного занепаду Росії, на жаль, поки не надто близька, проте вона неодмінна. Він пояснив, що там уже кілька місяців надто висока інфляція, але при цьому немає зростання у галузі фінансів.

Дивіться також Навіть Путін визнав це: у Росії набирає обертів проблема, яка може загостритись у 2025 році

Коли Росія не здатна буде продовжувати війну

Андрій Длігач підкреслив, що більшість російських галузей перебувають у стані нульового зростання або скорочуються. Це може перерости у суттєве послаблення економіки у 2025 році.

Якщо не буде джерел зовнішнього фінансування, то Росії доведеться друкувати гроші, щоб поповнювати державний бюджет. Там уже майже немає резервів фонду національного добробуту. Їх вистачить, можливо, на 8 місяців 2025 року,

– сказав доктор економічних наук.

За його словами, Росія вже не спроможна фінансувати війну. Це можливо буде робити лише у рублях у 2025 – 2026 роках, проте посилювати армію новими технологіями складно вже зараз.

Нам потрібно протриматись довше ніж Росія. Рік – це якраз той термін, за який російська економіка стане неспроможною вести війну,

– зауважив Длігач.

Технологізація війська

Збройні Сили України стрімко удосконалюють технологічні можливості на полі бою. Через санкції окупантам складно підтримувати такий темп військової модернізації.

Росія серйозно залежить від імпорту, тому фінансування війни лише в рублях нічого не вирішує для окупантів. Доктор економічних наук наголосив, що це агонія, в якій Росія зможе ще певний час проіснувати, але для розгортання наступів чи залякування Заходу потрібне зовнішнє фінансування, якого через санкції дуже бракує.

Єдиний спосіб Росії вистояти – це припинити війну. Домовитись з Україною про розтермінування репарацій і почати демократичні перетворення,

– висловився він.

До слова, у виданні The Telegraph зазначають, що економіка Росії перебуває у критичному стані через низькі доходи від нафти, зростання інфляції та брак робочої сили. Центральний банк підняв ставку до 21%, що негативно впливає на бізнес, а дефіцит працівників сягає 5 мільйонів осіб. Санкції, скорочення доходів від експорту нафти й технологічна ізоляція створюють додатковий тиск, наближаючи економіку до ситуації, схожої на крах СРСР.