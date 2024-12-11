Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Як Росія повторює шлях СРСР

Журналісти The Telegraph пишуть, що "перегріта" військова економіка Росії нині нагадує військову економіку Німеччини кінця 1917 року. Тоді в країні закінчилися кваліфіковані кадри, а країна опинилася в надзвичайно скрутному стані після 3 років блокади союзників – як пізніше показали логістичні невдачі наступу Людендорфа.

Економічні проблеми Росії супроводжуються й іншими факторами. Так, у Сирії, мов картковий будинок, впав режим правління Башара Асада. Це похитнуло довіру до Путіна на Близькому Сході, а Кремль втратив єдиного державного союзника в арабському світі. Як зауважив науковий співробітник Chatham House Тім Еш, нині межі російської військової могутності стали очевидними. Тепер на Близькому Сході господарем регіону стала Туреччина, адже саме вона врятувала російських генералів у Сирії, а Путін вступає в мирні переговори щодо України з позиції слабкості.

У 2016 році, коли Трамп став президентом США, у Кремлі дуже раділи цьому. Однак нині у Росії не мають жодних ілюзій. Так, Антон Барбашин з Riddle Russia каже, що Трамп запровадив 40 раундів санкцій проти Росії, чим спростовує свою "дружбу" з Путіним. Крім того, новообраний президент США попередив, що Кремль не отримає під свій контроль Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

Барбашин додав, що у Росії очікують, що Трамп висуватиме ультиматуми і Путіну, і Зеленському. Так, якщо Україна відмовиться від мирних умов, то США можуть припинити військову підтримку, а якщо відмовиться Путін, то США піднімуть військову ставку та розбомблять російську економіку.

Річ у тім, що третій рік повномасштабної війни для Росії став дуже важким. Центральний банк Росії вже підняв процентні ставки до 21%, щоб зупинити інфляційну спіраль, однак економіка не може довго існувати у такому режимі, адже це колосальні виклики для бізнесу та банків.



Ріст ставки в Росії / Скриншот The Telegraph

Крім того, голова оборонного гіганта "Ростех" Сєргєй Чемезов вже заявив, що бюджетні утиски є небезпечними. За його словами, якщо так продовжуватиметься і далі, то більшість російських компаній збанкрутують.

При ставці понад 20% я не знаю жодного підприємства, яке могло б приносити прибуток, навіть торгівлі зброєю,

– заявив Чемезов.

У ЗМІ наголошують, відродження радянського військово-промислового комплексу знищує решту економіки. До цього ж близько 800 тисяч росіян виїхали з Росії, понад 500 тисяч – загинули чи отримали каліцтво на війні в України. За словами міністра цифрових технологій країни-агресорки, нестача ІТ-працівників сягає близько 600 тисяч осіб, в оборонній промисловості не заповнені 400 000 вакансій. Відтак, загальний дефіцит робочої сили становить близько 5 мільйонів осіб. До усього цього додається ще одна проблема – брак обладнання, яке більше не надходить з Заходу.

По економіці б'є й експортний прибуток. Якщо у середині 2022 року загальний обсяг експортних надходжень від усіх видів викопного палива становив близько 1,2 мільярда доларів на день, то останні 10 місяців вони стрімко падали й зараз становлять лише близько 600 мільйонів доларів. Кремль забирає частину цих доходів до бюджету, але цього занадто мало, щоб фінансувати військову машину, яка так чи інакше поглинає десяту частину ВВП.

У листопаді цього року надходження від податку на нафту впали до 5,8 мільярда доларів, виходячи з середньої ціни на нафту Urals близько 65 доларів за барель. Ця ціна може впасти ще більше, оскільки Росія зіткнулася з ціновою війною з Саудівською Аравією, що зароджується, на азійських ринках.

Щоб покрити дефіцит, Путін залучає Фонд національного добробуту. Його ліквідні активи впали до 16-річного мінімуму в 54 мільярди доларів, а золоті резерви за останні 15 місяців скоротилися вдвічі – з 554 до 279 тонн. Відтак, Фонд залишився з неліквідними активами.



Як Росія втрачає ресурси / Інфографіка The Telegraph

Аналітики видання наголошують, що довгоочікуваного зростання цін на нафту так і не сталося. Голова "Роснафти" Ігор Сєчін вже попередив Путіна, що варто готуватися до 45 – 50 доларів за барель наступного року. З поправкою на інфляцію, це відповідає рівням, які довели до банкрутства Радянський Союз у 1980-х роках.

The Telegraph пише, що метою санкції G7 було "з'їсти" доходи Путіна, при цьому – не скорочуючи світові постачання нафти й не посилюючи шоку для вартості життя на Заході. Це був частковий успіх, адже Росії довелося зібрати тіньовий флот старих танкерів та відправляти нафту з балтійських і чорноморських портів покупцям в Індії та Китаї зі знижкою.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, знижка на сиру нафту марки Urals становила в середньому 15 доларів протягом 2023 – 2024 років, що позбавило Путіна 75 мільйонів доларів доходу від експорту на день.

Росія також не може обійти технологічні санкції, але її системи налаштовані на західні напівпровідники. Ці чіпи не можна легко замінити на китайські, навіть якби в Пекіні були готові ризикнути вторинними санкціями США. У результаті Росія змушена купувати чіпи за завищеною ціною на світовому чорному ринку, які не такі ефективні. Так, російські дрони-камікадзе все частіше виходять з-під контролю, на Т-90М зникли пристрої лазерного наведення, мікросхем критично не вистачає.

Вагому роль мають і санкції, які 3 тижні тому запровадили США проти Газпромбанку та понад 50 російських банків, які виконували міжнародні транзакції. Це ускладнило можливість Росії торгувати енергією та купувати технології на чорному ринку, обвалило курс рубля. Також китайські банки відмовилися приймати російські картки UnionPay, експортери відмовилися від російських сайтів електронної комерції, таких як "Яндекс" або Wildberries, оскільки комісії за оплату більше не покривають прибутки.

У ЗМІ резюмують, що мало хто передбачав раптовий і повний крах радянського режиму, хоча до 1989 року всі ознаки економічного занепаду та імперського надмірного впливу були присутні.

Режим Путіна ще не досяг цієї точки, але достатньо ще однієї зміни на Близькому Сході, щоб усе стало на свої місця. Якщо Саудівська Аравія знову вирішить наповнити світ дешевою нафтою, щоб повернути собі частку ринку – як пророкує багато хто – нафта впаде нижче 40 доларів, а Росія вийде з-під економічного контролю,

– резюмували аналітики The Telegraph.