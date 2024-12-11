Професор оборонних досліджень Майкл Кларк в розмові з 24 Каналом зазначив, що хоча Росія заявляє про рівень інфляції, який становить 9%, її реальна інфляція дорівнює майже 20%.

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2 фактори, які вплинуть на стан економіки Росії

Кларк звернув увагу, що спочатку, завдяки стимулюванню військового виробництва, економіка Росії зросла приблизно на 3% у 2023 – 2024 роках. Це стало сюрпризом для Міжнародного валютного фонду.

Рівень економіки був вищим, ніж Росія очікувала, але зараз він дуже різко знижується. Варто брати до уваги, що в майбутньому може впасти ціна на нафту, з 70 доларів за барель до 60, а це значно вплине на економічне становище Росії.

Крім того, Росія використовує власні стратегічні резерви, половина з яких, понад 300 мільярдів доларів, заморожені на Заході й розморожувати їх точно не збираються,

– наголосив Кларк.

Іншу половину своїх стратегічних запасів Росія досить швидко вичерпує. Зі слів професора оборонних досліджень, вона повністю залежна від військової допомоги з Ірану та КНДР, від постачання компонентів подвійного призначення з Китаю.

За яких обставин санкції проти Росії можуть посилитись

Кларк зауважив, що оскільки Кремль не зупиняє бойових дій, ба більше, на 2025 рік збільшує витрати з бюджету на ведення війни, зменшуючи їх на соціальне забезпечення, сферу освіти, то ж багато росіян, особливо бюджетники, справді страждатимуть.

Варто подивитися на опитування громадської думки в Росії. Є сильна провоєнна меншість і є сильна антивоєнна меншість, і більшість людей у центрі не зовсім знає, що вона думає, просто хоче, щоб війна припинилася,

– озвучив Кларк.

Російська економіка, за переконанням Кларка, зараз страждає від санкцій, які були введені проти Росії раніше, але надалі ситуація погіршиться, адже на країну-агресорку очікують нові санкційні обмеження. Особливо, якщо Путін відмовиться сісти за стіл переговорів для встановлення перемир'я.

"Тоді санкції напевно посиляться. Я думаю, що у 2025 році російська економіка може опинитися у справжній біді. Чи зупинить це Путіна? Ні, не зупинить, але це вплине на еліту навколо нього, на суспільні настрої. Це ще більше ускладнить продовження набору військових до збройних сил Росії", – спрогнозував Кларк.

Професор оборонних досліджень зауважив на тому, що Кремль не встигає набирати необхідну кількість солдатів, не рятують ситуацію навіть великі виплати, які Росія обіцяє контрактникам. Втрати російської армії на фронті перевищують ресурс, який країна-агресорка нині спроможна поповнювати.