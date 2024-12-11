Профессор оборонных исследований Майкл Кларк в разговоре с 24 Каналом отметил, что хотя Россия заявляет об уровне инфляции, который составляет 9%, ее реальная инфляция равна почти 20%.

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2 фактора, которые повлияют на состояние экономики России

Кларк обратил внимание, что сначала, благодаря стимулированию военного производства, экономика России выросла примерно на 3% в 2023 – 2024 годах. Это стало сюрпризом для Международного валютного фонда.

Уровень экономики был выше, чем Россия ожидала, но сейчас он очень резко снижается. Стоит принимать во внимание, что в будущем может упасть цена на нефть, с 70 долларов за баррель до 60, а это значительно повлияет на экономическое положение России.

Кроме того, Россия использует собственные стратегические резервы, половина из которых, более 300 миллиардов долларов, заморожены на Западе и размораживать их точно не собираются,

– подчеркнул Кларк.

Другую половину своих стратегических запасов Россия достаточно быстро исчерпывает. По словам профессора оборонных исследований, она полностью зависима от военной помощи из Ирана и КНДР, от поставок компонентов двойного назначения из Китая.

При каких обстоятельствах санкции против России могут усилиться

Кларк отметил, что поскольку Кремль не останавливает боевые действия, более того, на 2025 год увеличивает расходы из бюджета на ведение войны, уменьшая их на социальное обеспечение, сферу образования, то многие россияне, особенно бюджетники, действительно будут страдать.

Стоит посмотреть на опросы общественного мнения в России. Есть сильное провоенное меньшинство и есть сильное антивоенное меньшинство, и большинство людей в центре не совсем знает, что оно думает, просто хочет, чтобы война прекратилась,

– озвучил Кларк.

Российская экономика, по убеждению Кларка, сейчас страдает от санкций, которые были введены против России ранее, но в дальнейшем ситуация ухудшится, ведь страну-агрессора ожидают новые санкционные ограничения. Особенно, если Путин откажется сесть за стол переговоров для установления перемирия.

"Тогда санкции наверняка усилятся. Я думаю, что в 2025 году российская экономика может оказаться в настоящей беде. Остановит ли это Путина? Нет, не остановит, но это повлияет на элиту вокруг него, на общественные настроения. Это еще больше усложнит продолжение набора военных в вооруженные силы России", – спрогнозировал Кларк.

Профессор оборонных исследований отметил, что Кремль не успевает набирать необходимое количество солдат, не спасают ситуацию даже большие выплаты, которые Россия обещает контрактникам. Потери российской армии на фронте превышают ресурс, который страна-агрессор сейчас способна пополнять.