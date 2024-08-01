Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, заметив, что выплаты отличаются в зависимости от региона. В Москве, к примеру, оккупант, подписавший контракт, получит единовременно 1,9 миллиона рублей, а на Сахалине – около 900 тысяч.

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Еще несколько месяцев назад цифры были значительно ниже. Сейчас каждый регион поднимает выплаты, чтобы отчитаться о большем количестве добровольцев.

Это свидетельствует об отсутствии желающих подписывать контракт. Мы все понимаем, если бы все бежали за 400 тысяч, то сумму в 2 миллиона не ставили бы. Поскольку сумму поднимают, то людей не хватает. И это дополнительная нагрузка на бюджет. Государство и регионы ищут эти деньги и дают в экономику. Председатель Центробанка России Набиуллина уже говорила о перегреве экономики,

– сказал Ус.

В каком состоянии экономика России

Как отметил Ус, на единовременные выплаты российским контрактникам идут огромные суммы. К примеру, в фонде национального благосостояния России, сейчас находится около 4,6 триллиона рублей. Хотя сумма вполне может быть меньше, ведь это российские данные.

Только за июнь Россия использовала 453 миллиарда рублей из этого фонда. Если такие суммы будут тратить в дальнейшем, то деньги из фонда закончатся.

Если по 500 миллиардов будут использовать в год, то за 10 месяцев там уже ничего не будет. Хватит ли их на 2025 год? Есть вопрос. Когда Россия ударила по "Охматдиту", все отмечали, что обстрел был очень жестоким. Экономисты тогда говорили, что у России очень большие проблемы в экономике. Если им не удастся принудить Украину к переговорам, то там может случиться экономическая беда. Может быть дежавю с Первой мировой. На территории Германия особых военных действий не было, но она проиграла Первую мировую. Потому что экономика развалилась,

– сказал Ус.