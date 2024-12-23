Існує велика загроза, що дрібні компанії розсиплються у 2025 році. Це, своєю чергою, ще більше вдарить по економіці. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок сказав 24 Каналу, що у Кремлі почнуть думати, мовляв, "як бути з так званою "СВО".

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Що спричинило банкрутство будівельних компаній

Диктатор Владімір Путін підтвердив, що в Росії вкрай складна ситуація з кредитуванням. Історія з банкрутством будівельних і транспортних компаній лише набирає обертів. Автомобільна логістика потерпатиме через інфляцію, а будівництво й суміжні галузі – через неспроможність банків видавати дієві кредити для придбання нерухомості.

З великою імовірністю у 2025 році зможуть вижити лише великі будівельні компанії, дрібні ж – розсиплються. Річ у тім, що росіяни багато будують, але ніхто не купує. Щось схоже відбувається у Китаї, тож вони можуть обмінятися досвідом, але поганим. Оскільки як виходити з цієї ситуації, немає хорошої практики ні в Пекіну, ні в Москви.

Для них проблема одна – війна. Через війну санкції збільшуються і дедалі частіше надають збитків економіці Росії та Китаю,

– наголосив Клочок.

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Перед якою дилемою постане Росія

Євросоюз запровадив проти Росії 15-й пакет санкцій, який частково стосувався "тіньового флоту". Постало питання: а де російські олігархи братимуть гроші. Вони попросили Центробанк не підвищувати облікову ставку до 24%, але з 1 січня все може докорінно змінитися.

У Росії запущена інфляція, її неможливо стримати. Визнання Путіним цього процесу якраз засвідчує, що їхні регуляторні механізми не справляються з наявними викликами. Простими словами – Центробанк не може заподіяти падінню економіки.

Те, що вони відклали це рішення, аж ніяк не відкладає їхніх проблем. І це, між іншим, буде серйозною причиною, чому у Кремлі будуть більше думати, що робити з так званою "СВО",

– зазначив Валерій Клочок.

У найближчий рік – два перед Росією постане дилема: підтримувати "СВО" чи економіку. Нехай окупанти ще можуть кілька місяців повоювати, але в довгостроковій перспективі випливуть доволі неприємні умови того, як підтримувати військово-промисловий комплекс. Навіть контракт на постачання нафти до Індії навряд чи їх врятує.