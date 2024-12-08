Про це він розповів під час виступу на Форумі національної оборони фундації Рейгана, повідомляє 24 Канал. На його думку, "тривожні дзвони" звучать гучніше, ніж будь-коли раніше.

Читайте також "Не дуже корисна зброя": Салліван заявив, що передані Україні Abrams були недоукомплектовані

Економічний тиск на Росію дає результати

Салліван зазначив, що останнім часом президент Джо Байден доручив посилити військову підтримку України та підвищити тиск на Росію.

І якщо ви глянете на російську економіку тепер, у останні тижні, ви побачите, що тривожні дзвони починають бити набагато сильніше. Росія дійсно віддала під заставу своє економічне майбутнє,

– наголосив Салліван.

За словами посадовця, військова допомога Україні та економічний тиск на Москву є важливими інструментами для забезпечення майбутніх мирних переговорів. Це, своєю чергою, допоможе захистити суверенітет та незалежність України.

Я не можу точно спрогнозувати, як завершиться війна, так само я не можу диктувати ні президенту Зеленському, ні українцям, як вона повинна закінчитися,

– додав радник Байдена.

До слова, раніше Салліван оголосив про передачу Україні великого обсягу військової допомоги. Зокрема, до середини січня наша держава має отримати: сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки.



