Відповідну обіцянку зробив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван у межах зустрічі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у четвер, 5 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Що увійде в анонсовану допомогу

За даними видання, розмова Саллівана та Єрмака тривала понад годину. За підсумками зустрічі старший радник Байдена пообіцяв, що до середини січня 2025 року США нададуть Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет та сотні одиниць бронетехніки.

Також Вашингтон обіцяє підтримати нашу державу в її кадровому питанні, пропонуючи навчати нових солдатів на об'єктах за межами української території. Радник нагадав про практично фіналізоване рішення щодо надання Україні кредиту на 20 мільярдів доларів під гарантії заморожених російських активів.

США пов'язують це з низкою нових санкцій, які будуть запроваджені найближчими тижнями, щоб ускладнити можливості Росії продовжувати військові дії та посилити позиції України за столом переговорів, які могли б закласти основу для майбутнього врегулювання.

The Guardian зауважує, що відповідний останній крок Білого дому було зроблено трохи більш ніж за місяць до інавгурації Дональда Трампа, у січні 2025 року, після чого Сполучені Штати можуть представити абсолютно нову стратегію повного припинення вогню.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський повідомив, що близько мільярда євро з доходів від заморожених російських активів піде на виробництво української зброї. Йдеться безпосередньо про підтримку вітчизняної оборонної промисловості.