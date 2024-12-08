Об этом он рассказал во время выступления на Форуме национальной обороны фонда Рейгана, сообщает 24 Канал. По его мнению, "тревожные колокола" звучат громче, чем когда-либо прежде.

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Экономическое давление на Россию дает результаты

Салливан отметил, что в последнее время президент Джо Байден поручил усилить военную поддержку Украины и повысить давление на Россию.

И если вы посмотрите на российскую экономику теперь, в последние недели, вы увидите, что тревожные колокола начинают бить гораздо сильнее. Россия действительно отдала под залог свое экономическое будущее,

– подчеркнул Салливан.

По словам чиновника, военная помощь Украине и экономическое давление на Москву являются важными инструментами для обеспечения будущих мирных переговоров. Это, свою очередь, поможет защитить суверенитет и независимость Украины.

Я не могу точно спрогнозировать, как завершится война, так же я не могу диктовать ни президенту Зеленскому, ни украинцам, как она должна закончиться,

– добавил советник Байдена.

К слову, ранее Салливан объявил о передаче Украине большого объема военной помощи. В частности, до середины января наше государство должно получить: сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники.



