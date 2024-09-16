История войны Украины против России оказывается также историей развития инженерно-технической мысли. Наши умелые люди подгоняют западную технику под украинские реалии и удивляют мир, пишут The Hill. Иностранные СМИ проводят параллели с событиями Второй мировой, например, борьба армейской авиации против "Шахедов" напоминает им борьбу "Спитфаеров" против ФАУ-1.

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"Абрамсы" были беспомощны перед БПЛА, но Киев придумал решение

Когда Украина потеряла 5 танков из 31, заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Кристофер Грейди сказал, что США будут работать с Украиной над вопросом защиты "Абрамсов". И хотя Пентагон и производитель "Абрамсов", компания General Dynamics, ничего не комментировали, известно, что Киев усовершенствовал боевые машины.

Украина усовершенствовала "Абрамс", улучшив его защиту с помощью относительно простого метода: стальных каркасов, обмотанных вокруг рамы. Украинские чиновники, которые стоят за этим проектом, рассказали The Hill, что модернизация чрезвычайно хорошо защитила не только "Абрамс", но и другие американские бронированные боевые машины, такие как "Брэдли". Для "Абрамсов" стоимостью 10 миллионов долларов за штуку относительно простой ремонт помог удержать танки на поле боя,

– сообщили журналисты.

Такая защита спасает не только дорогую технику, но и бесценную жизнь людей. Создавать стальные клетки начали в рамках инициативы "Стальной фронт", введенной украинским миллиардером Ринатом Ахметовым с целью обеспечения военных снаряжением.

Защитные экраны могут выдержать один удар, но все же эффективны. Они защищают танки, поглощая попадания, и повышают выживаемость примерно на 35 процентов. В противном случае оккупанты попадают дроном в двигатель или башню, танк останавливается, и тогда его добивают другими дронами или артиллерией.

Интересно! The Hill заметили, что создание стальных каркасов, или пластинчатой брони, не является новой идеей. Во время Второй мировой так делали и немецкие, и советские войска. А во время войны в Ираке американцы защищали так бронированные "Страйкеры" от реактивных противотанковых гранатометов (РПГ).

Как Украина сделала "Абрамсы" неуязвимыми для атак беспилотниками

"Стальной фронт" вместе с военными инженерами проанализировали уязвимые места на танке, которые обычно повреждаются ударами из ПТРК, чтобы разработать стальные клетки. И предложили создать клетки. Новацию испытали на советских танках.

Идея использования такой клетки заключается в создании определенного пространства, чтобы снаряд, выпущенный в нее, попал в эту клетку, что приведет к срабатыванию предохранителя под основным зарядом. И вместо того, чтобы основной заряд попадал непосредственно в броню, небольшой промежуток притупляет часть энергии,

– рассказал Дэн Грейзер, который служил в танковом подразделении "Абрамс" в Ираке.

Он назвал украинскую конструкцию стальной клетки гениальной.

"Стальные конструкции обмотаны вокруг люка, башни и центральной части танка, но экипаж все равно может легко выйти из него. Гусеницы также покрыты дополнительной броней. Основное вооружение, 120-миллиметровая гладкоствольная пушка, в этой модификации остается свободным", – говорится в статье.

Александр Мироненко, операционный директор компании "Метинвест", заявил, что изготовление стальных экранов для танка "Абрамс" стоит около 20 тысяч долларов, но украинским военным их предоставляют бесплатно. Каждый экран изготавливают специально под тип танка. "Брэдли" обходится немного дешевле.

Сколько модифицированных танков имеет Украина

Первые заказы на стальные каркасы были выполнены в мае на одном из украинских заводов. Оборудовать танк стальным экраном удается за 12 часов, в этом участвуют от 10 до 12 человек.

Интересно, что первые модифицированные танки появились за несколько недель до Курской операции. Сейчас 25 "Абрамсов" имеют стальные каркасы, тогда как 100 советских танков и 75 "Брэдли" уже прошли модернизацию.

Есть ли минусы в такой защите танков "Абрамс"

Стальные экраны тяжелые и увеличивают нагрузку на танк. Подвеска "Абрамсов" прочная, но дополнительный вес может замедлить боевую машину. К тому же подвеска может быстрее износиться.

Впрочем, "Стальной фронт" утверждает, что защита не ограничивает эксплуатационные возможности танков.

"Когда в танк попадает снаряд, РПГ или беспилотник, он имеет больше шансов уцелеть. Большинство отзывов – это просьба продолжать это производство", – заявил Мироненко.