Интересно, что медийщики сравнили работу украинской авиации по "Шахедам" с действиями британских пилотов во время Второй мировой. А еще назвали неожиданную причину, почему БПЛА регулярно залетают в другие страны, в частности, в Беларусь.

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Погоня тактик: как Россия совершенствует "Шахеды", а Украина успешно противостоит атакам

За первые 11 дней сентября Россия запустила более 400 ударных беспилотников "Шахед" по Украине. Скорость атак растет: в августе было совершено почти 800 атак "Шахедами", что является самым высоким показателем этого года. Россия наращивает производство своего дальнобойного вооружения и целенаправленно атакует украинскую энергетическую инфраструктуру, пытаясь покорить страну этой зимой,

– говорится в материале.

Ранее россияне запускали дроны так, чтобы те летели очень низко, под радарами ПВО. Для этого могли использовать русла рек. Но Силы обороны разработали инновационную систему обнаружения беспилотников. По всей Украине на столбах размещены микрофоны, которые улавливают звук двигателя "Шахеда".

"Центральная система противовоздушной обороны сопоставляет данные микрофонов, чтобы отследить маршрут каждого дрона и рассчитать его вероятную цель. Затем мобильные группы противовоздушной обороны с пулеметами и автоматическими пушками выезжают на позиции для перехвата "Шахедов". Данные поступают через планшетные компьютеры, а группы используют тепловизионные ночные прицелы. Оружие может быть 1950-х годов, но бойцы руководствуются современными технологиями", – пишет Forbes.

Оккупанты нашли, как ответить на это. Теперь они поднимают "Шахеды" очень высоко, на 2 километра, часто и на 4 – 5, заставляя дроны снижаться только над целью. Их расчет прост: так акустические датчики не могут зафиксировать пролет БПЛА, поэтому те избегают поражения мобильными огневыми группами.

Поскольку пулеметы и ПЗРК не могут дотянуться до беспилотников, остается только перехват ракетами, как из систем ПВО, так и с авиации. Оккупанты рассчитывают, что украинцы не будут тратить на дроны свои запасы зенитных ракет Patriot и IRIS-T, – и открыто пишут об этом в своих телеграм-каналах.

ВСУ сбивают "Шахеды" с вертолетов

Украина сменила тактику. Воздушные силы Украины стали ключевым игроком в кампании против беспилотников. Старые вспомогательные самолеты, мобилизованные для сбивания разведывательных беспилотников, возможно, не могут поймать "Шахед", но другие типы самолетов могут,

– приводят данные в СМИ.

Радары ПВО фиксируют движение "Шахедов", и "вертолет Ми-8 может лететь рядом, пока пулеметчик расстреливает дрон из пулемета". А с вертолетов Ми-24 по беспилотникам работает 23-миллиметровая пушка.

Интересно! Forbes заметили, что эта тактика похожа на борьбу британских "Спитфаеров" против немецких ФАУ-1 (V-1 Doodlebugs). А также подчеркнули: "Видео, на котором F-16 сбивает "Шахед" пушечным огнем, циркулирующее в социальных сетях, похоже, происходит из видеоигр. В реальной жизни такая тактика была бы рискованной из-за опасности обломков".

Вероятно, благодаря этому показатель сбитых "Шахедов" за полгода вырос до 91% по сравнению с 80% за предыдущие шесть месяцев. Если Украина усовершенствует перехватчики FPV-дронов, это может означать кардинальный перелом в войне с беспилотниками.

Почему "Шахеды" так часто залетают в другие страны

Ответ от Forbes интригует. Там предположили, что это работа украинского РЭБа, например, общенациональной системы "Покрова". Она предназначена для обмана спутниковых систем наведения беспилотников. Именно поэтому дроны "теряют не только свои цели, но и страну, из которой были запущены". Это альтернативное средство борьбы с "Шахедами", и оно работает.

Другой причиной могут быть некачественные изделия российского завода в Алабуге. Чтобы выпустить "Шахед", оккупанты используют самую дешевую рабочую силу.

Напоследок журналисты акцентировали: Украина продолжит усиливать свою оборону и достигнет еще более высокого уровня уничтожения беспилотников. Но будет зависеть от стабильных поставок западных зенитных ракет и ракет "воздух-воздух" для F-16.

В долгосрочной перспективе лучшим подходом, вероятно, будет "убить лучника, а не стрелу" – использовать дальнобойное оружие для нападения на места запуска, хранилища и производственные объекты, а также останавливать беспилотники в первую очередь,

– подытожили в Forbes.