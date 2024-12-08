Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана на оборонном форуме в Калифорнии. Отмечается, что Соединенные Штаты одобрили отправку в Украину танков Abrams в январе 2023 года.

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В чем особенность танков Abrams

Джейк Салливан заявил, что украинские подразделения фактически не используют на фронте танки Abrams, потому что они оказались не самой полезной техникой для ВСУ.

Эти танки недоукомплектованы, поскольку это не очень полезное для них оружие для ведения боя,

– сказал он.

По словам Салливана, такая оценка полностью совпадает с выводами американских военных.

Также советник президента США прокомментировал передачу Украине ракет ATACMS и разрешение наносить удары вглубь России. Он пояснил, что это не является панацеей для войны, а лишь "еще одной возможностью для украинских сил".

Напомним, ранее американское издание The Hill уже сообщало, что танки M1 Abrams оказались уязвимыми перед российскими беспилотниками, что привело к потерям техники. Однако Украине удалось модернизировать танки с помощью стальных каркасов.