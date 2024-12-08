Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана на оборонному форумі в Каліфорнії. Зазначається, що Сполучені Штати схвалили відправку в Україну танків Abrams у січні 2023 року.

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В чому особливість танків Abrams

Джейк Салліван заявив, що українські підрозділи фактично не використовують на фронті танки Abrams, тому що вони виявилися не найкориснішою технікою для ЗСУ.

Ці танки недоукомплектовані, оскільки це не дуже корисна для них зброя для ведення бою,

– сказав він.

За словами Саллівана, така оцінка повністю збігається з висновками американських військових.

Також радник президента США прокоментував передачу Україні ракет ATACMS і дозвіл завдавати удари углиб Росії. Він пояснив, що це не є панацеєю для війни, а лише "ще однією можливістю для українських сил".

Нагадаємо, раніше американське видання The Hill вже повідомляло, що танки M1 Abrams виявилися вразливими перед російськими безпілотниками, що призвело до втрат техніки. Однак Україні вдалося модернізувати танки за допомогою сталевих каркасів.