Про це пише 24 Канал з посиланням на Пентагон. Ідеться про виділення допомоги в рамках Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні (USAI).

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Що в новому пакеті

На сайті Пентагону вказали, що в пакет входять:

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

безпілотні авіаційні системи (UAS);

обладнання, компоненти і запасні частини для обслуговування, ремонту і капітального ремонту артилерійських систем, танків і бронетехніки.

Останнє насправді дуже важливо, адже західну техніку потрібно ремонтувати, а для цього треба деталі. США підтримають програми технічного обслуговування і ремонту, "які допоможуть Україні відновити свої збройні сили, розбудовувати і підтримувати боєздатність".

Reuters відзначили, що боєприпаси до HIMARS будуть вироблені однією з найвідоміших збройових компаній – Lockheed Martin.

"Це вже двадцять другий пакет USAI адміністрації Байдена. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом з близько 50 членами Альянсу і партнерами через Українську оборонну контактну групу і пов'язані з нею коаліції сил і засобів над наданням Україні підтримки, необхідної для перемоги у війні", – запевнили в Пентагоні.