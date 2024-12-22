Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Військові КНДР поводяться безрозсудно

Джерела "РБК-Україна" у Силах оборони поділилися кадрами допиту російських окупантів, які опинилися в українському полоні. На них окупанти бідкаються на військових КНДР, які приїхали "допомагати" на Курщину.

Як говорять російські солдати, північнокорейських військових навчають окремо, також вони живуть окремо від росіян й навіть мають окремі бліндажі. Військові КНДР зосереджені більше на практиці, аніж теорії. Однак, це не допомагає їм запобігти втратам серед особового складу.

Водночас поведінка військових КНДР, за словами російських полонених, дуже зухвала.

Побачив другий раз я їх вже на передовій, коли вони воювали. Багато було вбитих серед них, багато поранених і ще більше живих. Люди вони зухвалі, можуть відібрати автомат у звичайного солдата,

– розповів окупант.

Полонений росіян також стверджує, що спочатку у бій кидають військових КНДР, а після – російських солдатів. Він додав, що, мовляв, північнокорейські військові "люди без голови", адже їм "начхати, куди йти та чому". Окупант називає їх "божевільними товаришами".

Крім того, часто військові Кім Чен Ина можуть відкривати вогонь по росіянах. Як розповідає полонений окупант, одного разу корейці почали стріляти по російських солдатах, коли ті висувалися на позицію. Також був випадок, коли військовий КНДР прострілив ноги своїм "побратимам". Ба більше, одного разу північнокорейці навіть вистрелили у живіт інструктору.

Полонений росіянин підсумовує, що загалом військові КНДР живуть у кращих умовах, мають якісніше харчування та навіть кращу зброю.

"Знаю, що харчують вони добре. Якщо вони їдять сирокопчену ковбасу, то найсмачніше, що ми їли – гречана каша. Так, їм все постачають, у них амуніція вся, зброя інша, у всіх "дванадцяті" Калаші, гвинтівки, кулемети, а у нас тільки АК-47", – додав окупант.

Однією з головних проблем між росіянами та військовими КНДР є мовний бар'єр. Через це між солдатами немає порозуміння.

"Якщо чесно, то чим далі від корейців, тим спокійніше... Вони вдень стріляють по квадрокоптерах, FPV, по всьому, що літає. Не важливо це наший чи ваш FPV, все збивають", – додав загарбник.