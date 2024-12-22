Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Интересно Бесстрашно "гуляют" под ударными дронами: в ДШВ указали на странное поведение солдат КНДР

Военные КНДР ведут себя безрассудно

Источники "РБК-Украина" в Силах обороны поделились кадрами допроса российских оккупантов, оказавшихся в украинском плену. На них оккупанты жалуются на военных КНДР, которые приехали "помогать" на Курщину.

Как говорят российские солдаты, северокорейских военных обучают отдельно, также они живут отдельно от россиян и даже имеют отдельные блиндажи. Военные КНДР сосредоточены больше на практике, чем теории. Однако, это не помогает им предотвратить потери среди личного состава.

В то же время поведение военных КНДР, по словам российских пленных, очень вызывающее.

Увидел второй раз я их уже на передовой, когда они воевали. Много было убитых среди них, много раненых и еще больше живых. Люди они дерзкие, могут отобрать автомат у обычного солдата,

– рассказал оккупант.

Пленный россиян также утверждает, что сначала в бой бросают военных КНДР, а после – российских солдат. Он добавил, что, мол, северокорейские военные "люди без головы", ведь им "наплевать, куда идти и почему". Оккупант называет их "сумасшедшими товарищами".

Кроме того, часто военные Ким Чен Ына могут открывать огонь по россиянам. Как рассказывает пленный оккупант, однажды корейцы начали стрелять по российским солдатам, когда те выдвигались на позицию. Также был случай, когда военный КНДР прострелил ноги своим "собратьям". Более того, однажды северокорейцы даже выстрелили в живот инструктору.

Пленный россиянин заключает, что в целом военные КНДР живут в лучших условиях, имеют качественное питание и даже лучшее оружие.

"Знаю, что питаются они хорошо. Если они едят сырокопченую колбасу, то самое вкусное, что мы ели – гречневая каша. Так, им все поставляют, у них амуниция вся, оружие другое, у всех "двенадцатые" Калаши, винтовки, пулеметы, а у нас только АК-47", – добавил оккупант.

Одной из главных проблем между россиянами и военными КНДР является языковой барьер. Из-за этого между солдатами нет взаимопонимания.

"Если честно, то чем дальше от корейцев, тем спокойнее... Они днем стреляют по квадрокоптерам, FPV, по всему, что летает. Неважно это наш или ваш FPV, все сбивают", – добавил захватчик.