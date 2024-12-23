Директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко сообщил, что, по их подсчетам, стоимость рождественского меню из традиционных блюд для среднестатистической семьи в 2024 году составит примерно 1 365 гривен.

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Таким образом, нынешняя стоимость празднования Рождества на 41% выше прошлогодней, которая составляла 970 гривен.

Юрий Лупенко

Директор Института аграрной экономики

Рождественское меню из блюд, которые являются традиционными для такого стола среднестатистической семьи: кутья и узвар, жареная рыба, винегрет, вареники (с картофелем, с капустой, с вишнями), тушеная капуста, борщ постный с фасолью, жареный картофель, овощи свежие и соленые – обойдутся в расчете на среднестатистическую семью около 1 365 гривен.

Цена праздничного стола в 2024 году / Инфографика 24 Канала

Основной причиной роста цен являются последствия полномасштабного вторжения России в Украину и продолжающиеся военные действия.

Для тех, кто планирует приготовить 12 традиционных блюд к праздничному ужину, ученые Института аграрной экономики рассчитали стоимость рождественского стола 2024 года.

  • Во сколько обойдется приготовить кутью и узвар

Главными блюдами на рождественском столе являются кутья и узвар. По подсчетам ученых, приготовление пшеничной кутьи по традиционному рецепту из 950 граммов продуктов будет стоить 175,05 гривны, что делает ее вторым по стоимости блюдом праздничного стола.

Самыми дорогими ингредиентами кутьи в этом году являются:

  • мак – 68,50 гривны за 200 граммов;
  • грецкие чищеные орехи – 44,89 гривны;
  • изюм – 21,73 гривны за 100 граммов.

Основная составляющая кутьи – пшеничная крупа из твердой пшеницы – будет стоить 21,30 гривны за 400 граммов. К этому следует добавить мед (16,90 гривны за 100 граммов) и сахар (50 граммов) за 1,73 гривны.

Традиционный узвар готовят из сушеных яблок, груш и чернослива. Готовые фруктовые наборы для приготовления узвара, которые продаются в супермаркетах, стоят 105,36 гривны за 600 граммов (рассчитано на 2 литра воды).

  • Борщовый набор

Третьим по стоимости блюдом станет постный борщ с фасолью. Для приготовления 2 литров борща понадобится 2,535 килограмма продуктов, что обойдется в 131,94 гривны.

Интересно! Самый дорогой ингредиент – белая сухая фасоль (300 граммов), которая стоит 43,53 гривны.

Овощная составляющая борща включает:

  • картофель (362 грамма) – 12,59 гривны;
  • капуста (300 граммов) – 12,66 гривны;
  • лук (100 граммов) – 1,75 гривны;
  • морковь (400 граммов) – 12,08 гривны;
  • свекла (800 граммов) – 16,15 гривны.

Кроме того, нужно добавить:

  • помидоры (70 – 75 граммов) – 8,31 гривны;
  • томатную пасту (70 – 75 граммов) – 11,82 гривны;
  • сахар (50 граммов) – 1,73 гривны;
  • растительное масло (80 граммов) – 6,21 гривны.

Для вкуса добавьте черный перец и соль (1,87 гривны), лавровый лист (3,24 гривны) или зелень.

  • Цена "Винегрета"

Салат "Винегрет" из 1,73 килограмма продуктов будет стоить 67,75 гривны. Самый дорогой ингредиент – бочковые соленые огурцы, которые обойдутся в 21,40 гривны за 200 граммов.

Стоимость овощей будет составлять:

  • картофель (600 граммов) – 20,86 гривны;
  • свекла (400 граммов) – 8,08 гривны;
  • морковь (378 граммов) – 11,42 гривны;
  • лук (100 граммов) – 1,75 гривны.

Заправка из растительного масла будет стоить 3,88 гривны за 50 граммов, а соль добавляется по вкусу (0,36 гривны).

  • Жареная рыбка и постные вареники

Самым дорогим блюдом в этом году станет жареная рыба, стоимость которой составит 306,97 гривны. За 2 килограмма живого карпа нужно будет заплатить 301 гривну, а за 200 граммов муки – 5,97 гривны.

Вареники с картофелем (1,51 килограмма продуктов) будут стоить 50,06 гривны. Стоимость ингредиентов:

  • картофель (1 килограмм) – 34,77 гривны;
  • мука (500 граммов) – 14,93 гривны;
  • соль (10 граммов) – 0,36 гривны.

Вареники с капустой (1,481 килограмма продуктов) обойдутся в 52,50 гривны. Для приготовления теста понадобятся:

  • мука (500 граммов) – 14,93 гривны;
  • соль (10 граммов) – 0,36 гривны.

Начинка из сырой капусты будет стоить:

  • капуста (600 граммов) – 25,32 гривны;
  • морковь (189 граммов) – 5,71 гривны;
  • лук (132 грамма) – 2,30 гривны.

Растительное масло для заправки (50 граммов) добавит к стоимости еще 3,88 гривны.

Вареники с вишней состоят из постного теста и замороженных вишен. Ингредиенты для теста включают:

  • мука (500 граммов) – 14,93 гривны;
  • соль (10 граммов) – 0,36 гривны.

Основная часть расходов приходится на вишни – 54,45 гривны за 300 граммов. Общая стоимость таких вареников составит 69,74 гривны за 810 граммов продуктов.

  • Тушеная капуста и картофель

Тушеная капуста, для приготовления которой нужно 2,229 килограмма продуктов, будет стоить 109,88 гривны. Самым дорогим ингредиентом в этом блюде являются грибы шампиньоны (300 граммов), стоимость которых составляет 43,88 гривны.

Стоимость овощей составляет 59,43 гривны:

  • капуста (1 килограмм) – 42,20 гривны;
  • морковь (189 граммов) – 5,71 гривны;
  • лук (660 граммов) – 11,52 гривны.

Соль и перец добавляются по вкусу (0,36 гривны), а растительное масло (80 граммов) обойдется в 6,21 гривны.

Жареный картофель готовится с использованием 1 килограмма картофеля (34,77 гривны), 132 граммов лука (2,30 гривны) и 100 граммов растительного масла (7,76 гривны). Для вкуса добавляют соль и перец (0,36 гривны). Общая стоимость этого блюда составляет 45,19 гривны.

  • Соленья

Отдельно на стол подают соленья: квашеную капусту, которая стоит 75 гривен за 500 граммов, и бочковые соленые огурцы стоимостью 42 гривны за 400 граммов. Также среди блюд праздничного стола присутствуют свежие овощи – огурцы за 70 гривен и помидоры за 64 гривны, оба по 500 граммов каждого.

Как рассчитывалась стоимость рождественского стола 2024

Расчет стоимости рождественского стола 2024 года был осуществлен Национальным научным центром "Институт аграрной экономики" на основе данных Министерства финансов, которое ежедневно проводит мониторинг цен на основные продукты питания в супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus и Varus по состоянию на 11 декабря 2024 года.