Есть опасность того, что Запорожская атомная электростанция, заминированная россиянами, взлетит в воздух. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в комментарии изданию Politico.

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Оно (мины на ЗАЭС – 24 Канал) может взорваться в любой момент. Мы просто не знаем, когда. Россияне полностью отключили нас от систем мониторинга безопасности. Мы доверяем нашей военной разведке и экспертам МАГАТЭ на местах. Но у нас нет контроля над станцией, и это вызывает тревогу,

– сказал Галущенко.

По его мнению, после подрыва Каховской ГЭС от россиян можно ожидать чего угодно. Они вполне способны "повторить подвиг" – только в этот раз уже с атомной станцией.

Министр энергетики подчеркнул: в то, что россияне могут разрушить дамбу Каховской ГЭС, тоже никто не верил, но это произошло. Сейчас ВСУ продвигаются на Запорожском направлении, поэтому россияне могут совершить теракт, только чтобы остановить украинское контрнаступление. Вряд ли Россию сможет остановить МАГАТЭ или мировое сообщество: на государство-агрессора даже не наложили санкции.

ЗАЭС всегда в центре внимания, Россия до сих пор не получила никакого наказания. Никаких санкций не было наложено на ее ядерную энергетику,

– акцентирует Герман Галущенко.

Какая ситуация на ЗАЭС сейчас

Комиссия МАГАТЭ 23 июля обнаружила на Запорожской атомной электростанции противопехотные мины. Они размещены там, куда персонал не имеет доступа – на периферии площадки станции. Это буферная зона между барьерами внутренней и наружной периметров площадки ЗАЭС.

Россияне объяснили, что это "военное решение", но в МАГАТЭ отмечают: мины на атомной станции нарушают все возможные требования безопасности, а также создают дополнительное психологическое давление на работников.

Где еще могут быть мины

Следует понимать, что информация, предоставленная экспертами МАГАТЭ, неполная. Оккупировав ЗАЭС, россияне устанавливают там свои правила. Так, международные комиссии не имеют доступа к крышам ЗАЭС, а еще двигаются по четко определенным маршрутам под пристальным наблюдением россиян. Об этом рассказали в Главном управлении разведки.

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщал, что заминирован один из охладителей станции. Президент Украины Владимир Зеленский уверен: ЗАЭС могут взорвать, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине Не стоит говорить, сколь серьезными могут быть последствия подрыва крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Какие еще риски

Уже само пребывание окупантов на Запорожской атомной электростанции опасно. Никто, кроме наших разведчиков не знает, что там происходит на самом деле. Нормальная работа, с соблюдением всех требований безопасности, возможна только после деоккупации – тогда, в частности, восстановят Каховскую ГЭС, поставлявшую воду для охлаждения атомных реакторов. Сейчас же дно обмелевшего Каховского водохранилища зарастает травой.

Чтобы произошла катастрофа, ЗАЭС не обязательно взрывать. С 24 июля станция работает в режиме "горячей остановки" – и, по мнению разведчиков, это усиливает риск техногенной катастрофы. Оккупанты в Энергодаре продолжают давить на работников ЗАЭС.

Что в голове у россиян

Взятый в плен воинами ВСУ россиянин из Якутии, рывший окопы возле Энергодара, рассказал: они понимали, что означает захват атомной станции. Но не говорили между собой об этом. По его словам, может быть заминирована река возле ЗАЭС.

Другой пленный, из Уссурийска, который был в Чернобыльской зоне, не смог отличить Рыжий лес от белорусского заповедника. Говорит: командование предупредило, что уровень радиации "немного" превышает норму, но доза допустима, "все нормально типа".

Пьяница Дмитрий Медведев вообще предлагал взорвать три украинских АЭС, мол, нечего стесняться.

ЗАЭС раньше обстреливали. Так что если россияне были на ЧАЭС и в Рыжем лесу, взрывали дамбу Каховской ГЭС и совершали различные преступления на оккупированных территориях – они способны на все.