В своем телеграмм-канале Медведев написал, что Украина якобы пыталась атаковать российскую АЭС ракетами. И, мол, если это подтвердится, нужно ответить.
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Что снова наговорил Медведев
Ранее российские пропагандисты сообщали о том, что якобы произошла ракетная атака по Десногорской атомной станции в Смоленской области и военному аэродрому в Калужской. Но, мол, все ракеты сбили ПВО.
Медведев заявил, что якобы если подтвердится, что Украина атаковала "натовскими ракетами" Смоленскую АЭС, то нужно взорвать Южноукраинскую, Ровенскую и Хмельницкую АЭС.
Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, следует рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южноукраинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Здесь уже нечего стесняться,
– заявил он.
Особенно цинично читать такие заявления от террористов, которые могут взорвать АЭС.
Что происходит на ЗАЭС
- 20 июня руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что россияне дополнительно заменяли ЗАЭС, разместив взрывчатку возле охладителя. Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что есть риск теракта на станции.
- Угроза подрыва ЗАЭС стала международной проблемой: после обращения Владимира Зеленского Совет Безопасности ООН созвал по этому поводу заседание.
- 4 июля российские пропагандисты активно распространяли дезинформацию о том, что ночью 5 июля Украина якобы планирует обстрелять Запорожскую АЭС. Был высок риск, что российские захватчики устроят провокацию.
- К счастью, оккупанты не прибегли к теракту. Однако один энергоблок и дальше представляет повышенную опасность в случае неконтролируемого влияния со стороны россиян или совершения теракта, поскольку он находится в состоянии "горячей установки". Кроме того, на АЭС есть еще отдельные минирования, техника, грузовики со взрывчаткой, и этот процесс на территории станции продолжается.