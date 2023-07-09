Зеленский не верит, что Путин применит ядерное оружие против Украины. В то же время он напомнил, что украинская разведка считает, что Россия могла заминировать Запорожскую АЭС, готовя инсценированный взрыв, чтобы остановить продвижение украинских войск на поле боя.

Смотрите также После выхода ВСУ на границы Крыма Путин может начать умолять о переговорах, – Зеленский

Угроза российского теракта на ЗАЭС все еще существует

В МАГАТЭ заявили, что якобы не видели доказательств, подтверждающих заявления Украины о том, что россияне заминировали ЗАЭС.

Есть ли на объекте (ЗАЭС – 24 Канал) другие взрывчатые предметы? Да,

– сказал Зеленский.

Он отметил, что представители МАГАТЭ не могут увидеть взрывчатку на ЗАЭС, намекая на то, что Россия препятствует этому.

Также Зеленский пожаловался на нехватку непредвзятых людей, которые могли бы сделать какие-либо выводы относительно того, насколько эта территория загрязнена минами.

Какая ситуация на Запорожской АЭС