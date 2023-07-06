Об этом сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The Times. Он отказался назвать причины, по которым угроза российской диверсии на ЗАЭС "уменьшается".
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В то же время Буданов сказал, что Украина предпринимает определенные публичные и непубличные действия в этой сфере.
Глава разведки считает, что уменьшается угроза техногенной катастрофы со стороны захватчиков.
И я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы тихонько спадает,
– заметил он.
Возможный теракт на ЗАЭС: последние новости
- Россия вывела часть боевого состава с территории Запорожской АЭС. А 4 июля распространили дезинформацию, что в ночь на 5 июля Украина якобы готовится обстрелять Запорожскую АЭС.
- В ВСУ официально сообщили, что российские захватчики в ближайшее время могут готовить провокацию на территории Запорожской АЭС.
- В настоящее время ЗАЭС работает в штатном режиме. По состоянию на утро 5 июля уровень воды в пруду-охладителе станции не изменился. Он составил 16,56 метров.