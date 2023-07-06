Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів у інтерв'ю The Times. Він відмовився назвати причини, через які загроза російської диверсії на ЗАЕС "зменшується".
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Водночас Буданов сказав, що Україна робить певні публічні та непублічні дії в "цій сфері".
Глава розвідки вважає, що наразі зменшується загроза техногенної катастрофи з боку загарбників.
І я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи тихенько спадає,
– зауважив він.
Можливий теракт на ЗАЕС: останні новини
- Росія вивела частину бойового складу з території Запорізької АЕС. А 4 липня поширили дезінформацію про те, що у ніч проти 5 липня Україна нібито готується обстріляти Запорізьку АЕС.
- У ЗСУ офіційно повідомили, що російські загарбники найближчим часом можуть готувати провокацію на території Запорізької АЕС.
- Наразі ЗАЕС працює у штатному режимі. Станом на ранок 5 липня рівень води у ставку-охолоджувачі станції не змінився. Він становив 16,56 метра.