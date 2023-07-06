Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів у інтерв'ю The Times. Він відмовився назвати причини, через які загроза російської диверсії на ЗАЕС "зменшується".

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Водночас Буданов сказав, що Україна робить певні публічні та непублічні дії в "цій сфері".

Глава розвідки вважає, що наразі зменшується загроза техногенної катастрофи з боку загарбників.

І я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи тихенько спадає,

– зауважив він.

Важливо! Під час останніх перевірок МАГАТЕ не знайшло ознак мінування ЗАЕС, але на частину території ядерного об'єкта росіяни просто не допустили спостерігачів. Тож, організація запитала у Росії додатковий доступ, необхідний для підтвердження відсутності мін або вибухівки на даху реакторів та на інших частинах тимчасово окупованої ЗАЕС.

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