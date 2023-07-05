Постраждати від викиду радіації можуть як області, що межують із Запорізької, так і лише територія Запорізької АЕС. Про це 24 Каналу розповів експерт Державного наукового центру з ядерної та радіаційної безпеки Дмитро Гуменюк.

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Від чого залежатимуть наслідки теракту

Наслідки катастрофи, зокрема масштаби ураження, здебільшого залежатимуть від того, що саме підірвуть окупанти.

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Дмитро Гуменюк пояснив, що якщо підірвуть сховище відпрацьованого ядерного палива, то є два гіпотетичні сценарії, що може відбутися.

Якщо підрив бетонних діжок, у яких зберігаються контейнери з відпрацьованим паливом, обмежиться незначним пошкодженням контейнера чи збірок всередині, то аварія буде пов'язана з викидом радіації. Але найімовірніше майданчиком або невеликою територією.

Але найімовірніше майданчиком або невеликою територією. Гірше буде, якщо масштаб пошкодження буде не одного, а декількох контейнерів. У цьому випадку наслідки не обмежуватимуться майданчиком – зачепить і прилеглі території.

Збірок палива там доволі багато. Майже 200 контейнерів по 24 збірки. На відміну від реакторів, паливо зберігається просто неба. Ці контейнери і є біологічним захистом. Якщо вони будуть пошкоджені, то не буде ніяких бар'єрів, які стримуватимуть розповсюдження радіації,

– зазначив експерт з ядерної та радіаційної небезпеки.

Значною мірою на масштаби наслідків: напрямок вітру, опади тощо. Найімовірніше, наслідки розповсюдяться не на всю Україну, а лише прилеглі до Запорізької області.

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