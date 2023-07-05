Техногенний шантаж – один з найулюбленіших способів тиску Росії на українців та світову спільноту. Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Важливо Росія може готувати підрив ЗАЕС: що потрібно знати про загрозу та як діяти у разі теракту

Українців встигнуть попередити

Підрив Каховської дамби – це локальна катастрофа, хоча наслідки будуть відчутними для екології на всьому континенті. Далі за значущістю іде хімічна загроза – завод "Кримський титан", а потім радіаційна – Запорізька АЕС.

Усе про загрозу теракту на ЗАЕС читайте у нашому телеграмі.

Російські окупанти не задоволені своїми "успіхами" на фронті, тож намагаються тиснути й шантажують замінуванням двох важливих об'єктів інфраструктури.

Загальна ситуація напружена, але контрольована. Ми відстежуємо перебіг подій і дії окупантів та у разі небезпеки встигнемо попередити населення,

– сказала Гуменюк.

Останнім часом світова спільнота досить потужно почала реагувати на підготовку росіян до теракту на ЗАЕС. Адже після підриву Каховської ГЕС світ усвідомив, що окупанти не тільки шантажують, а вже доведені до відчаю й можуть вдаватися до дій.

Чому Росія шантажує техногенними катастрофами: дивіться відео

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