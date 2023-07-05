Техногенный шантаж – один из самых любимых способов давления России на украинцев и мировое сообщество. Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
Важно Россия может готовить подрыв ЗАЭС: что нужно знать об угрозе и как поступить в случае теракта
Украинцев успеют предупредить
Подрыв Каховской дамбы – это локальная катастрофа, хотя последствия будут ощутимы для экологии на всем континенте. Далее по значимости следует химическая угроза – завод "Крымский титан", а затем радиационная – Запорожская АЭС.
Российские оккупанты недовольны своими "успехами" на фронте, поэтому пытаются давить и шантажируют заминированием двух важных объектов инфраструктуры.
Общая ситуация напряженная, но контролируемая. Мы отслеживаем ход событий и действия оккупантов и в случае опасности успеем предупредить население,
– сказала Гуменюк.
В последнее время мировое сообщество достаточно мощно начало реагировать на подготовку россиян к теракту на ЗАЭС. Ведь после подрыва Каховской ГЭС мир осознал, что оккупанты не только шантажируют, а уже доведены до отчаяния и могут прибегать к действиям.
Почему Россия шантажирует техногенными катастрофами: смотрите видео
Последние новости о ситуации на ЗАЭС
- Российские телеграм-каналы распространяли ИПСО, что в ночь на 5 июля Украина якобы может атаковать территории Запорожской АЭС беспилотниками и высокоточным дальнобойным оружием.
- Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что вбросы российской пропаганды – это примитивная и лживая ИПСО. Информация о том, что Украина может атаковать территорию ЗАЭС беспилотниками, не соответствует действительности.
- В то же время, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что Силы обороны подготовлены к возможному подрыву на территории Запорожской АЭС.