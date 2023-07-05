Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. Он отметил, что подразделения ГСЧС также будут привлекаться к выполнению специфических для них мероприятий.

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Готовы ли Силы обороны к возможному подрыву ЗАЭС

По словам Громова, сценарий с относительно высокой вероятностью подрыва Запорожской АЭС не новый. Он является объектом тщательного изучения и постоянного мониторинга ситуации как возможных последствий реализации такого сценария, так и для оценки влияния на выполнение задач войсками и принятия необходимых мер по реагированию.

Непосредственно на фронте на случай радиационной опасности украинские военные обеспечены средствами индивидуальной защиты и радиационного контроля,

– отметил Громов.

Он рассказал, что Силы обороны имеют подготовленные и оснащенные современными приборами резервы личного состава, которые могут выполнять задачи радиационной разведки, контроля и деконтаминации подразделений, попавших в зону радиоактивного заражения.

"Подразделения ГСЧС также будут привлекаться к выполнению специфических для них мероприятий", – подчеркнул Громов.

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