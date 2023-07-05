Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. Он отметил, что подразделения ГСЧС также будут привлекаться к выполнению специфических для них мероприятий.
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Готовы ли Силы обороны к возможному подрыву ЗАЭС
По словам Громова, сценарий с относительно высокой вероятностью подрыва Запорожской АЭС не новый. Он является объектом тщательного изучения и постоянного мониторинга ситуации как возможных последствий реализации такого сценария, так и для оценки влияния на выполнение задач войсками и принятия необходимых мер по реагированию.
Непосредственно на фронте на случай радиационной опасности украинские военные обеспечены средствами индивидуальной защиты и радиационного контроля,
– отметил Громов.
Он рассказал, что Силы обороны имеют подготовленные и оснащенные современными приборами резервы личного состава, которые могут выполнять задачи радиационной разведки, контроля и деконтаминации подразделений, попавших в зону радиоактивного заражения.
"Подразделения ГСЧС также будут привлекаться к выполнению специфических для них мероприятий", – подчеркнул Громов.
Ситуация на ЗАЭС: последние новости
- По состоянию на 5 июля уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений. В настоящее время он составляет 16,56 метра.
- В настоящее время ЗАЭС работает в штатном режиме. Значительных перемещений живой силы и техники оккупантов не зафиксировано.
- Радиационная ситуация в Украине находится в обычных пределах. В настоящее время отсутствуют новые аварийные ситуации на ядерно опасных объектах Украины, а также отсутствует трансграничный перенос через территорию Украины радиоактивно загрязненных воздушных масс, способных изменить естественный радиационный фон.
- Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко заявил, что радиационный фон возле ЗАЭС и в 30 – 50 километров зоне – соответствует норме.