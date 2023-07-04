Издание со ссылкой на собственные источники утверждает, что оккупанты начали массово отводить свои войска из Энергодара. Ранее в сети российские пропагандисты начали вбрасывать разные фейки, что якобы Украина может устроить провокации на ЗАЭС.

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Что происходит в Энергодаре

После распространения ИПСО в телеграм-каналах оккупанты начали бежать из временно оккупированной части Запорожской области. В частности – войска массово уходят из Энергодара. Кроме того, из десятков блокпостов осталось только 2: от Васильевки до Мелитополя.

Отметим, что российские телеграм-каналы начали разгонять волну о том, что ВСУ якобы собираются атаковать Запорожскую АЭС ночью 5 июля. Как показывает практика, такие вбросы свидетельствуют о подготовке провокаций самими оккупантами,

– обратили внимание журналисты.

Кроме того, на двух энергоблоках Запорожской АЭС заметили предметы, похожие на взрывчатку. В Генштабе ВСУ отметили, что посторонние предметы были замечены на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков. Эти взрывные устройства не повредят энергоблоки, однако оккупанты могут прибегнуть к провокации, чтобы создать картинку "обстрелов со стороны ВСУ" и обвинить в теракте Украину.

Разведка прокомментировала возможные провокации на ЗАЭС

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии пояснил, почему россияне начали распространять ИПСО о возможных провокациях на Запорожской АЭС. Он заявил, что это связано с несколькими причинами.

Во-первых, он опроверг российские обвинения в том, что Украина якобы беспилотниками может атаковать территорию станции. Во-вторых, это ответ на широкую информационную кампанию, которую Украина ведет в мире с освещением преступлений российских оккупантов на территории Запорожской АЭС и других объектов критической инфраструктуры. Однако с другой стороны, по словам Юсова, такие информационные кампании и ИПСО действительно могут проводиться как подготовка и информационное прикрытие к подлинным террористическим действиям.

"В настоящее время речь идет о повышении градуса ядерного шантажа, проведении ИПСО с целью посеять панику в украинском обществе и деморализовать украинских защитников", – подчеркнул Юсов.