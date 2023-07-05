Про це повідомив заступник начальника Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов. Він зазначив, що підрозділи ДСНС також залучатимуться до виконання заходів, специфічних для них.
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Чи готові Сили оборони до можливого підриву ЗАЕС
За словами Громова, сценарій з відносно високою імовірністю підриву Запорізької АЕС не є новим. Він є об’єктом ретельного вивчення та постійного моніторингу ситуації – як можливих наслідків реалізації такого сценарію, так і для оцінки впливу на виконання завдань військами та вжиття необхідних заходів з реагування.
Безпосередньо на фронті на випадок радіаційної небезпеки українські військові забезпечені засобами індивідуального захисту та радіаційного контролю,
– зазначив Громов.
Він розповів, що Сили оборони мають підготовлені та оснащені сучасними приладами резерви особового складу, які можуть безпосередньо виконувати завдання радіаційної розвідки, контролю та деконтамінації підрозділів, що потрапили в зону радіоактивного зараження.
"Підрозділи ДСНС також будуть залучатися до виконання заходів, специфічних для них", – підкреслив Громов.
Ситуація на ЗАЕС: останні новини
- Станом на 5 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,56 метра.
- Наразі ЗАЕС працює у штатному режимі. Значних переміщень живої сили і техніки окупантів не зафіксовано.
- Радіаційна ситуація в Україні перебуває у своїх звичних межах. Зараз відсутні нові аварійні ситуації на ядерно небезпечних об’єктах України, а також немає транскордонного перенесення через територію України радіоактивно забруднених повітряних мас, здатних змінити природний радіаційний фон.
- Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив, що радіаційний фон біля ЗАЕС та в 30 – 50 кілометрів зоні – відповідає нормі.