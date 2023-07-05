Про це повідомив заступник начальника Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов. Він зазначив, що підрозділи ДСНС також залучатимуться до виконання заходів, специфічних для них.

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Чи готові Сили оборони до можливого підриву ЗАЕС

За словами Громова, сценарій з відносно високою імовірністю підриву Запорізької АЕС не є новим. Він є об’єктом ретельного вивчення та постійного моніторингу ситуації – як можливих наслідків реалізації такого сценарію, так і для оцінки впливу на виконання завдань військами та вжиття необхідних заходів з реагування.

Безпосередньо на фронті на випадок радіаційної небезпеки українські військові забезпечені засобами індивідуального захисту та радіаційного контролю,

– зазначив Громов.

Він розповів, що Сили оборони мають підготовлені та оснащені сучасними приладами резерви особового складу, які можуть безпосередньо виконувати завдання радіаційної розвідки, контролю та деконтамінації підрозділів, що потрапили в зону радіоактивного зараження.

"Підрозділи ДСНС також будуть залучатися до виконання заходів, специфічних для них", – підкреслив Громов.

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