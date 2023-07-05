Пострадать от выброса радиации могут как границы с Запорожской, так и только территория Запорожской АЭС. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Государственного научного центра по ядерной и радиационной безопасности Дмитрий Гуменюк.

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От чего будут зависеть последствия теракта

Последствия катастрофы, в частности масштабы поражения, будут в основном зависеть от того, что именно взорвут оккупанты.

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Дмитрий Гуменюк объяснил, что если взорвут хранилище отработанного ядерного топлива, то есть два гипотетических сценария, которые могут произойти.

Если подрыв бетонных бочонков, в которых хранятся контейнеры с отработанным топливом, ограничится незначительным повреждением контейнера или сборок внутри, то авария будет связана с выбросом радиации. Но вероятнее всего площадкой или небольшой территорией.

Но вероятнее всего площадкой или небольшой территорией. Хуже будет, если масштаб повреждения будет не одного, а нескольких контейнеров. В этом случае последствия не будут ограничиваться площадкой, заденет и прилегающие территории.

Сборников топлива там достаточно много. Почти 200 контейнеров по 24 сборки. В отличие от реакторов, топливо хранится под открытым небом. Эти контейнеры и являются биологической защитой. Если они будут повреждены, то не будет никаких барьеров, сдерживающих распространение радиации,

– отметил эксперт по ядерной и радиационной опасности.

В значительной степени на масштабы последствий: направление ветра, осадки и т.д. Скорее всего, последствия распространятся не на всю Украину, а только прилегающие к Запорожской области.

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