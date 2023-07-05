Пострадать от выброса радиации могут как границы с Запорожской, так и только территория Запорожской АЭС. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Государственного научного центра по ядерной и радиационной безопасности Дмитрий Гуменюк.
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От чего будут зависеть последствия теракта
Последствия катастрофы, в частности масштабы поражения, будут в основном зависеть от того, что именно взорвут оккупанты.
Дмитрий Гуменюк объяснил, что если взорвут хранилище отработанного ядерного топлива, то есть два гипотетических сценария, которые могут произойти.
- Если подрыв бетонных бочонков, в которых хранятся контейнеры с отработанным топливом, ограничится незначительным повреждением контейнера или сборок внутри, то авария будет связана с выбросом радиации. Но вероятнее всего площадкой или небольшой территорией.
- Хуже будет, если масштаб повреждения будет не одного, а нескольких контейнеров. В этом случае последствия не будут ограничиваться площадкой, заденет и прилегающие территории.
Сборников топлива там достаточно много. Почти 200 контейнеров по 24 сборки. В отличие от реакторов, топливо хранится под открытым небом. Эти контейнеры и являются биологической защитой. Если они будут повреждены, то не будет никаких барьеров, сдерживающих распространение радиации,
– отметил эксперт по ядерной и радиационной опасности.
В значительной степени на масштабы последствий: направление ветра, осадки и т.д. Скорее всего, последствия распространятся не на всю Украину, а только прилегающие к Запорожской области.
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- В ОК "Юг" заявили, что ситуация на станции по состоянию на 5 июля напряженная, но контролируемая. Россияне не имеют успехов на фронте, а потому угрожают техногенными катастрофами. К слову, Наталья Гуменюк отметила, что химическая угроза от возможного подрыва "Крымского титана" несколько больше, чем возможный подрыв ЗАЭС.
- В случае угрозы украинские Силы обороны обеспечены средствами индивидуальной защиты и радиационного контроля. Поскольку угрозы россиян по отношению к ЗАЭС не новые, то к такому сценарию готовились давно.
- Между тем, в СМИ сообщают, что россияне на фоне возможных провокаций массово начали уезжать из Энергодара. Они даже убирают свои блокпосты. Из десятков осталось всего два.