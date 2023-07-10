У своєму телеграм-каналі Мєдвєдєв написав, що Україна нібито намагалась атакувати російську АЕС ракетами. І, мовляв, якщо це підтвердиться, потрібно "відповісти".

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Що знову наговорив Мєдвєдєв

Раніше російські пропагандисти повідомляли про те, що нібито відбулась ракетна атака по Десногорській атомній станції у Смоленській області та військовому аеродрому у Калузькій. Але, мовляв, всі ракети збила ППО.

Медведєв заявив, що якщо буцімто підтвердиться, що Україні атакувала "натівськими ракетами" Смоленську АЕС, то потрібно підірвати Південноукраїнську, Рівненську та Хмельницьку АЕС.

Якщо підтвердиться спроба атаки натовськими ракетами Смоленської (Десногорської) АЕС, необхідно розглядати сценарій одночасного російського удару по Південноукраїнській АЕС, Рівненській АЕС та Хмельницькій АЕС, а також по ядерних об'єктах у Східній Європі. Тут уже нема чого соромитись,

– заявив він.

Особливо цинічно читати такі заяви від терористів, які можуть підірвати АЕС.

Що відбувається на ЗАЕС