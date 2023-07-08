Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону, що один енергоблок продовжує становити підвищену небезпеку у випадку неконтрольованого впливу з боку росіян або здійснення теракту. Окрім того, наша розвідка оприлюднила карту мінно-вибухових загороджень на об'єктах ЗАЕС, пише 24 Канал.
Дивіться також У Росії розносять, що МАГАТЕ не виявило ознак мінування на ЗАЕС: чи справді це так
Що відбувається на окупованій Запорізькій АЕС
Це (публікація карти – 24 Канал) "привіт" всім "голубам миру", які кажуть за кордоном, що не бачать проблем в діях окупантів. З іншого боку – це сигнал окупантам, що українці все бачать. Ра**сти вже зреагували на це і представники росгвардії (які в росіян відповідають за ситуацію на ЗАЕС) виїхали, щоб вносити відповідні корективи, які не будуть становити для нас таємниць,
– заявив Андрій Юсов.
Представник розвідки пояснив, що карта мінувань показує ситуацію лише на рівні мінно-вибухових загороджень на станції. Окрім того, є ще окреме мінування, техніка, вантажівки з вибухівкою.
"Цей процес на території станції продовжується", – додав представник Головного управління розвідки.
Юсов пояснив, що опублікована розвідкою карта мінувань вказує на те, що поки об'єкт перебуває в руках окупантів, то небезпека зберігається.
Але неймовірними зусиллями Україна, зокрема, сектор безпеки й оборони, дипломатія, воєнно-політичне керівництво вживає публічних і непублічних заходів для того, щоб впливати в тому числі й на зменшенні рівня небезпеки,
– заявив Юсов.
Він додав, що увесь світ має пам'ятати, що Запорізька атомна станція в Європі незаконно захоплена терористами, які здійснювали як теракти, так і воєнні злочини, які вже практикували ядерний шантаж. Це безумовно виклик, на який Україна та світ мають реагувати аж до повної демілітаризації станції, шляхом:
- виведення звідти окупантів;
- повернення під законний контроль України.
Це забезпечить безперешкодний доступ до станції експертів, зокрема, представників МАГАТЕ.
Зауважте "Може статися все": у МАГАТЕ поки не бачать підготовку Росії до удару по ЗАЕС
Останні новини про Запорізьку АЕС
- Українська розвідка заявила, що Росія продовжує мінувати Запорізьку атомну електростанцію. Зокрема, вороги звозять на станцію міни та інші вибухові пристрої.
- Окрім того, у технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.
- Переважно росіяни розмістили на ЗАЕС міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.
- Перед цим 6 липня очільник розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза катастрофи на Запорізькій АЕС "тихенько спадає".
- Та вже 8 липня заступник голови адміністрації Путіна Кірієнко приїхав на Запорізьку АЕС. Наша розвідка пояснила, що до таких дій він вдався, щоб демонструвати враження панічних настроїв, а також виявляти проблемні питання вірусу, пов'язані зі спробою комплектування станції персоналом.