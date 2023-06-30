Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. На його думку, в контексті бойових дій атомна станція неймовірно крихка і може бути пошкоджена у разі перестрілки.

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Гроссі заявив, що ситуація на ЗАЕС – "серйозна". Однак вона продовжує стабілізуватися після підриву окупантами греблі Каховської ГЕС, вода якої використовувалася для охолодження шести реакторів станції.

Початкові заходи керівництвом заводу було вжито для збереження необхідної кількості води, але у довгостроковій перспективі цього буде недостатньо,

– попередив голова МАГАТЕ.

За його словами, зростання військової активності на лінії фронту у зв'язку з українським контрнаступом додає "додатковий рівень занепокоєння щодо ситуації, яка є надзвичайно нестабільною", оскільки АЕС розташована у районі бойових дій.

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Загроза на ЗАЕС: коротко

Голова Головного управління розвідки Кирило Буданов 20 червня повідомив, що окупанти замінували ЗАЕС. Вони розмістили вибухівку біля охолоджувача атомної станції. Якщо його виведуть з ладу, то можуть бути значні проблеми.

Після цього президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія справді розглядає можливість терористичного акту з викидом радіації.

Вранці 30 червня в розвідці повідомили, що росіяни почали поступово залишати Запорізьку АЕС. Вони дали рекомендації "лояльним" співробітникам евакуюватися до 5 липня. Бажано – на територію тимчасово окупованого Криму.

Своєю чергою, персоналу, який залишається на станції, дали вказівку "в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну".

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