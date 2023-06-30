Ба більше, швидше за все окупанти уже визначилися з тим, що підриватимуть. Про це, зокрема, в інтерв'ю розповів голова ГУР МО України Кирило Буданов.

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Що можуть підірвати

За словами Кирила Буданова, якщо окупанти таки приймуть рішення створити нову техногенну катастрофу в Україні, то вони швидше за все можуть підірвати штучну водойму на ЗАЕС. Ця водойма забезпечує охолодження станції.

Вони підготували все необхідне для створення штучної техногенної катастрофи. Частиною станції, яку, якщо буде прийняте рішення, швидше за все підірвуть, є штучна водойма на території станції, яка забезпечує охолодження. Тож вони збираються пошкодити зв’язок у системі, що згодом спричинить цю технологічну катастрофу,

– сказав голова ГУР.

При цьому, як підкреслив Буданов, катастрофу ніхто не зможе зупинити чи пом’якшити. Усе через те, що пошуково-рятувальні роботи в зоні бойових дій неможливі.

Зверніть увагу! Усе про загрозу теракту на ЗАЕС читайте у нашому телеграмі.

Теракти на ЗАЕС та "Титані" матимуть наслідки не для однієї держави

Як раніше зазначила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк, після теракту на Каховській ГЕС цілком ймовірно, що росіяни можуть перейти від шантажу до справжнього тероризму й на ЗАЕС та не тільки.

Так, мовиться не лише про підрив ЗАЕС, а й підприємства "Титан", яке розташоване у тимчасово окупованому Армянську в Криму. Це заміноване підприємство є великим хімічним заводом з виробництва титанової продукції. При цьому наслідки теракту Росії можуть зачепити одразу 4 країни.

Якщо Росія таки вирішить підірвати ці об'єкти, то передусім вона створить загрозу для власних військ. Однак від техногенної катастрофи постраждають не лише вони та значна територія України, а й інші держави. Мовиться про Румунію, Туреччину та саму країну-терористку.

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