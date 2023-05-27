Якими можуть бути наслідки такої провокації – невідомо. Однак ми повинні діяти за принципом "попереджений – значить захищений". Тому нагадуємо основні правила, які допоможуть вберегти життя та здоров'я у випадку витоку радіації.

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Головні правила поведінки при аварії

Як діяти, коли сповістили про аварію

У випадку аварії цілком ймовірно може спрацювати сирена, на яку потрібно зреагувати та перейти в укриття або ж зачинити усі вікна та двері у квартирі чи будинку. Оскільки радіація осідає на зовнішніх сторонах будівель, потрібно триматися подалі від стін чи даху. Якщо сповіщення застало вас на вулиці – негайно шукайте укриття.

Зробіть кількаденний запас води у герметичних ємностях. Продукти загорніть у плівки і покладіть у холодильник або шафу.

Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів дихання.

Слідкуйте за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.

Як діяти, якщо потрібно вийти на вулицю

Без нагальної потреби не варто виходити на вулицю. Проте якщо все ж така потреба з'явилася, то виходити потрібно тільки одягнувши респіратор, гумові чоботи та рукавички й плащ.

Не роздягайтеся на вулиці, не сідайте на землю, не купайтеся у відкритих водоймах.

Після повернення додому зніміть верхній шар одягу. Так ви позбудетеся до 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер і тримайте його подалі від людей і домашніх тварини.

Якщо така можливість є, прийміть душ з милом, голову помийте шампунем. Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на вашому волоссі. Не тріть і не подряпайте шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани.

Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини вашого тіла. Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на ваші руки й обличчя протріть повіки, вії, вуха.

Одягніть чистий одяг.

Правила для безпечного харчування

Вживайте воду тільки з перевірених джерел. Пластикові пляшки захищають воду від радіоактивного забруднення. Пам'ятайте, що кип’ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних речовин.

Вода в інших ємностях у вашому домі, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин. Водопровідну або колодязну воду для можна використовувати для миття себе та упаковок їжі і води. Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження. Будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу.

Їжа, яка зберігається у герметичних ємностях (пакетах, банках, пляшках) та у морозильній камері чи холодильнику теж є безпечною для вживання.

Перед відкриттям протріть харчові контейнери та прибори вологою тканиною або чистим рушником. Використану тканину чи рушник покладіть у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залиште у недоступному місці, подалі від людей і тварин.

Тільки після офіційного оголошення: правила йодопрофілактики

Варто пам'ятати, що йодну профілактику не можна здійснювати свавільно, адже це може мати негативні наслідки. Тому вживати йодид калію чи інший йодовмісний препарат потрібно тільки після офіційного оголошення Центру громадського здоров’я та місцевої влади.

Далі наводимо потрібні дози йоду для різних вікових категорій:

діти до 1 місяця (немовлята й діти, які перебувають на грудному вигодовуванні) – 16 міліграмів;

діти від 1 місяця до 3 років – 32 міліграми;

діти від 3 до 12 років – 62,5 міліграма;

підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують груддю – 125 міліграмів.