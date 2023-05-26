За даними розвідки, Росія готує масштабні провокації. Зокрема, росіяни планують створити осередок радіаційної небезпеки.

Дивіться також Росіяни продовжують мілітаризацію ЗАЕС: там облаштували логістичну та військову бази

Що окупанти готують на ЗАЕС

Для цього буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно буде звинувачено Україну,
– заявили у розвідці.

Українська розвідка також пояснила, для максимального приховання своїх дій окупанти зірвали заплановану на сьогодні (26 травня) ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України пояснили, що мета росіян – спровокувати міжнародну спільноту на проведення детального розслідування під час якого буде зупинено всі бойові дії.

Так окупанти сподіваються отримати жадану паузу, яку використають, щоб:

  • перегрупувати свій окупаційний контингент;
  • зупинити український контрнаступ.

Росія вже розмістила на ЗАЕС засоби ураження

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів "РБК-Україна", що, за останньою інформацією, окупанти продовжують елементи ядерного шантажу та ядерного тероризму.

Найближчим часом вони готують провокацію, а саме – імітацію удару по об'єктах Запорізької атомної станції з елементами витоку ядерних матеріалів. Для цього на території ЗАЕС окупантами вже розміщені відповідні засоби ураження,
– пояснив Андрій Юсов.

Представник української розвідки пояснив, що:

  • після цього росіяни хочуть залучити так званих експертів "Росатому" для нібито "фіксації" ударів;
  • паралельно запросять представників міжнародних структур та організацій, зокрема МАГАТЕ.

"Мета цієї провокації – звинувачення України в нібито обстрілі Запорізької атомної станції. Але головна мета росіян – це перешкоджання діям українських Сил безпеки та оборони щодо звільнення наших окупованих територій на Сході та Півдні України", – пояснив Юсов.

За його словами, після цього росіяни можуть вимагати мораторій на військові дії.