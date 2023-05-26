За даними розвідки, Росія готує масштабні провокації. Зокрема, росіяни планують створити осередок радіаційної небезпеки.
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Що окупанти готують на ЗАЕС
Для цього буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно буде звинувачено Україну,
– заявили у розвідці.
Українська розвідка також пояснила, для максимального приховання своїх дій окупанти зірвали заплановану на сьогодні (26 травня) ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ.
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України пояснили, що мета росіян – спровокувати міжнародну спільноту на проведення детального розслідування під час якого буде зупинено всі бойові дії.
Так окупанти сподіваються отримати жадану паузу, яку використають, щоб:
- перегрупувати свій окупаційний контингент;
- зупинити український контрнаступ.
Росія вже розмістила на ЗАЕС засоби ураження
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів "РБК-Україна", що, за останньою інформацією, окупанти продовжують елементи ядерного шантажу та ядерного тероризму.
Найближчим часом вони готують провокацію, а саме – імітацію удару по об'єктах Запорізької атомної станції з елементами витоку ядерних матеріалів. Для цього на території ЗАЕС окупантами вже розміщені відповідні засоби ураження,
– пояснив Андрій Юсов.
Представник української розвідки пояснив, що:
- після цього росіяни хочуть залучити так званих експертів "Росатому" для нібито "фіксації" ударів;
- паралельно запросять представників міжнародних структур та організацій, зокрема МАГАТЕ.
"Мета цієї провокації – звинувачення України в нібито обстрілі Запорізької атомної станції. Але головна мета росіян – це перешкоджання діям українських Сил безпеки та оборони щодо звільнення наших окупованих територій на Сході та Півдні України", – пояснив Юсов.
За його словами, після цього росіяни можуть вимагати мораторій на військові дії.