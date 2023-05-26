По данным разведки Россия готовит масштабные провокации. В частности, россияне планируют создать очаг радиационной опасности.

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Что оккупанты готовят на ЗАЭС

Для этого будет произведен удар непосредственно по территории ЗАЭС. После этого будет объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно будет обвинена Украина,

– заявили в разведке.

Украинская разведка также объяснила, для максимального сокрытия своих действий оккупанты сорвали запланированную на сегодня (26 мая) ротацию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины объяснили, что цель россиян – спровоцировать международное сообщество на проведение детального расследования, в ходе которого будут остановлены все боевые действия.

Так оккупанты надеются получить вожделенную паузу, которую используют, чтобы:

перегруппировать свой оккупационный контингент;

остановить украинское контрнаступление.

Россия уже разместила на ЗАЭС средства поражения

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал "РБК-Украина", что, по последней информации, оккупанты продолжают элементы ядерного шантажа и ядерного терроризма.

В ближайшее время они готовят провокацию, а именно – имитацию удара по объектам Запорожской атомной станции с элементами утечки ядерных материалов. Для этого на территории ЗАЭС оккупантами уже размещены соответствующие средства поражения,

– объяснил Андрей Юсов.

Представитель украинской разведки пояснил, что:

после этого россияне хотят привлечь так называемых экспертов "Росатома" для якобы "фиксации" ударов;

параллельно пригласят представителей международных структур и организаций, в частности МАГАТЭ.

"Цель этой провокации – обвинение Украины в якобы обстреле Запорожской атомной станции. Но главная цель россиян – это препятствование действиям украинских Сил безопасности и обороны по освобождению наших оккупированных территорий на Востоке и Юге Украины", – пояснил Юсов.

По его словам, после этого россияне могут требовать моратория на военные действия.

Обратите внимание! 22 мая гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси бил тревогу из-за обесточивания ЗАЭС. Ведь это уже в седьмой раз с начала полномасштабной войны станция потеряла внешнее электроснабжение, что заставило ее перейти на аварийные дизель-генераторы. Это произошло из-за обстрелов россиян.