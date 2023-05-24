Сейчас территорию некоторых энергоблоков фактически используют как логистическую и военную базы. К тому же там скрыто происходит ротация.
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Милитаризация территории ЗАЭС
Как рассказали в украинской разведке, несмотря на многочисленные призывы со стороны МАГАТЭ и мировых лидеров, оккупанты не уменьшают свое присутствие на ЗАЭС. Сецчас территорию энергоблоков №1, 2, 4 фактически используют как логистическую и военную базы.
На этих площадках на постоянной основе находится личный состав террористов, бронетехника и грузовики. Число транспорта и военных постоянно меняется.
У каждого энергоблока в течение одного дня может находиться от 5 до 20 единиц техники. Ротация происходит скрыто во время комендантского часа (с 23:00 до 5:00). Все грузовики плотно затентованы. Есть информация, что в них могут находиться боеприпасы и взрывчатка,
– рассказали в ГУР.
Оккупанты продолжают милитаризацию ЗАЭС / фото ГУР МО
К тому же сотрудников очередных смен, которые должны проводить осмотр энергоблоков не менее 1 – 2 раз в неделю, не допускают на контролируемую территорию. Тех, кто пытался провести контрольные обходы, подвергали избиениям и пыткам. Некоторые из них находятся в госпитале в тяжелом состоянии.
"Действия оккупантов уже привели к ряду аварийных ситуаций, в ходе которых ЗАЭС отключалась от энергопитания", – подчеркнули в разведке.
Территорию энергоблоков используют как логистическую и военную бази / фото ГУР МО
Блэкаут на ЗАЭС
- На днях сообщалось, что на Запорожской АЭС снова объявили блэкаут. Таким образом, российские захватчики в очередной раз ставят под риск ядерную и радиационную безопасность всего мира.
- Так, в ночь на 22 мая в результате террористических обстрелов в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750 кВ, из которой для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС.
- После потери внешнего питания в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС, запас топлива хватит на 10 суток.
- Позже в Укрэнерго заявили, что ЗАЭС переходит на питание от украинской энергосистемы. Отмечалось, что энергетики возобновили энергоснабжение потребителей по резервным схемам. Выдача мощности электростанции постепенно восстанавливается.