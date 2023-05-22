22 мая террористы в очередной раз обстреляли ЗАЭС. Поэтому отключилась последняя высоковольтная линия передач.

Важно Настоящий военный форпост: какое оружие россияне держат на территории ЗАЭС

ЗАЭС переходит в режим блэкаута

В ночь на 22 мая в результате террористических обстрелов в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ, через которую для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС.

Уже в седьмой раз с начала оккупации российскими террористами украинской станции, ЗАЭС переходит в режим блэкаута,

– заявили в Энергоатоме.

После потери внешнего питания в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС, запас топлива хватит на 10 суток.

Энергетики предупредили: в случае невозможности возобновления внешнего питания станции в это время может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

"Дальнейшая оккупация ЗАЭС Россией постоянно ухудшает условия поддержания станции на грани ядерной и радиационной аварии. Ядерный терроризм России должен немедленно остановиться, а захватчики покинуть территорию станции и города-спутника Энергодара", – подчеркнули в Энергоатоме.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил, что из-за российских обстрелов снова обесточена ЗАЭС.

Снова ночная массированная террористическая атака на Украину! Из-за обстрела отключена последняя линия связи Запорожской АЭС с энергосистемой. Уже в седьмой раз с начала оккупации!

– заявил министр.

Ситуация на Запорожской АЭС: последние новости