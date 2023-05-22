22 мая террористы в очередной раз обстреляли ЗАЭС. Поэтому отключилась последняя высоковольтная линия передач.
Важно Настоящий военный форпост: какое оружие россияне держат на территории ЗАЭС
ЗАЭС переходит в режим блэкаута
В ночь на 22 мая в результате террористических обстрелов в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ, через которую для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС.
Уже в седьмой раз с начала оккупации российскими террористами украинской станции, ЗАЭС переходит в режим блэкаута,
– заявили в Энергоатоме.
После потери внешнего питания в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС, запас топлива хватит на 10 суток.
Энергетики предупредили: в случае невозможности возобновления внешнего питания станции в это время может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.
"Дальнейшая оккупация ЗАЭС Россией постоянно ухудшает условия поддержания станции на грани ядерной и радиационной аварии. Ядерный терроризм России должен немедленно остановиться, а захватчики покинуть территорию станции и города-спутника Энергодара", – подчеркнули в Энергоатоме.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил, что из-за российских обстрелов снова обесточена ЗАЭС.
Снова ночная массированная террористическая атака на Украину! Из-за обстрела отключена последняя линия связи Запорожской АЭС с энергосистемой. Уже в седьмой раз с начала оккупации!
– заявил министр.
Ситуация на Запорожской АЭС: последние новости
- На некоторых зданиях ЗАЭС россияне обустраивают огневые позиции, все камеры наблюдения направлены на север – на подконтрольную Украине территорию. Вокруг Энергодара враги выкапывают новые траншеи и оборонительные позиции.
- Сейчас так называемое "руководство" Запорожской атомной электростанции массово идет в "отпуска" накануне украинского контрнаступления.
- В Запорожском облсовете убеждены, что оккупанты не собираются просто покидать ЗАЭС. Мол, если россияне это будут делать, то об этом будет свидетельствовать ряд факторов.
- В британской разведке считают, что оккупанты интегрируют захваченную Запорожскую атомную электростанцию в свою тактическую оборону. Россияне уже сделали оборонительные позиции на корпусах реакторов.
- Эксперты отмечают, что угрозы ядерной безопасности все еще очень очевидны и велики. Поэтому необходимо немедленно действовать, чтобы предотвратить потенциальную аварию с радиологическими последствиями для Украины и всего мира.
- Напомним, что в конце марта этого года гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую АЭС.