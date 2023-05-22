22 травня терористи вкотре обстріляли ЗАЕС. Через це відключилась остання високовольтна лінія передач.
Важливо Справжній військовий форпост: яку зброю росіяни тримають на території ЗАЕС
ЗАЕС переходить в режим блекауту
У ніч на 22 травня внаслідок терористичного обстрілу о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750 кВ, з якої для власних потреб живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС.
Вже всьоме з початку окупації російськими терористами української станції ЗАЕС переходить в режим блекауту,
– заявили в Енергоатомі.
Після втрати зовнішнього живлення в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС, запасу палива вистачить на 10 діб.
Енергетики попередили: у разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.
"Подальша окупація ЗАЕС Росією постійно погіршує умови підтримання станції на межі ядерної та радіаційної аварії. Ядерний тероризм Росії має негайно зупинитись, а загарбники покинути територію станції і міста-супутника Енергодару", – підкреслили в Енергоатомі.
Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що через російські обстріли знову знеструмлено ЗАЕС.
Знову нічна масована терористична атака на Україну! Через обстріл відключена остання лінія зв’язку Запорізької АЕС з енергосистемою. Вже всьоме з початку окупації!
– заявив міністр.
Ситуація на Запорізькій АЕС: останні новини
- На деяких будівлях ЗАЕС росіяни облаштовують вогневі позиції, усі камери спостереження спрямовані на північ – на підконтрольну Україні територію. Навколо Енергодара вороги викопують нові траншеї та оборонні позиції.
- Наразі так зване "керівництво" Запорізької атомної електростанції масово йде у "відпустки" напередодні українського контрнаступу.
- У Запорізькій облраді переконані, що окупанти не збираються просто покидати ЗАЕС. Мовляв, якщо росіяни це таки будуть робити, то про це буде свідчити низка факторів.
- У британській розвідці вважають, що окупанти інтегрують захоплену Запорізьку атомну електростанцію у свою тактичну оборону. Росіяни вже зробили оборонні позиції на корпусах реакторів.
- Експерти наголошують, що загрози ядерній безпеці все ще дуже очевидні та великі. Тому необхідно негайно діяти, аби запобігти потенційній аварії з радіологічними наслідками для України та всього світу.
- Нагадаємо, що наприкінці березня цього року гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС.