22 травня терористи вкотре обстріляли ЗАЕС. Через це відключилась остання високовольтна лінія передач.

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ЗАЕС переходить в режим блекауту

У ніч на 22 травня внаслідок терористичного обстрілу о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750 кВ, з якої для власних потреб живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС.

Вже всьоме з початку окупації російськими терористами української станції ЗАЕС переходить в режим блекауту,

– заявили в Енергоатомі.

Після втрати зовнішнього живлення в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС, запасу палива вистачить на 10 діб.

Енергетики попередили: у разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

"Подальша окупація ЗАЕС Росією постійно погіршує умови підтримання станції на межі ядерної та радіаційної аварії. Ядерний тероризм Росії має негайно зупинитись, а загарбники покинути територію станції і міста-супутника Енергодару", – підкреслили в Енергоатомі.

Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що через російські обстріли знову знеструмлено ЗАЕС.

Знову нічна масована терористична атака на Україну! Через обстріл відключена остання лінія зв’язку Запорізької АЕС з енергосистемою. Вже всьоме з початку окупації!

– заявив міністр.

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