Про це 24 Каналу розповіла експертка у сфері атомної енергетики Ольга Кошарна. За її словами, росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ.

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"ЗАЕС перетворили на справжню військову базу. Там побудовані фортифікаційні споруди, є вогневі позиції із зенітними системами на дахах, засоби радіоелектронної боротьби на території майданчика", – повідомила вона.

Критичне зменшення персоналу ЗАЕС

Кошарна зазначила, що 5 та 6 травня окупанти провели евакуацію мешканців Енергодару до Криму та Росії. З персоналу ніхто не евакуювався. Працівникам ЗАЕС забороняють спілкування, вони не мають ніяких телефонів. Ворог тисне психологічно.

Експертка у сфері атомної енергетики підкреслила, що персонал примусово змушують підписувати контракти. У квітні Росія заявляла, що вже у травні на ЗАЕС буде понад 4 тисячі працівників, насправді нема і 3 тисяч.

Критичне зменшення персоналу призвело до невиконання регламентних робіт, перевірки обладнання, яке має бути за графіком. Зруйновані логістичні ланцюжки постачання запасних частин. Ризики небезпеки зростають з кожним днем,

– наголосила вона.

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