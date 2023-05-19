Об этом 24 Каналу рассказала эксперт в сфере атомной энергетики Ольга Кошарна. По ее словам, россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ.
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"ЗАЭС превратили в настоящую военную базу. Там построены фортификационные сооружения, есть огневые позиции с зенитными системами на крышах, средства радиоэлектронной борьбы на территории площадки", – сообщила она.
Критическое уменьшение персонала ЗАЭС
Кошарна отметила, что 5 и 6 мая оккупанты провели эвакуацию жителей Энергодара в Крым и Россию. Из персонала никто не эвакуировался. Работникам ЗАЭС запрещают общение, у них нет никаких телефонов. Враг давит психологически.
Эксперт в сфере атомной энергетики подчеркнула, что персонал принудительно заставляют подписывать контракты. В апреле Россия заявляла, что уже в мае на ЗАЭС будет более 4 тысяч работников, на самом деле нет и 3 тысяч.
Критическое уменьшение персонала привело к невыполнению регламентных работ, проверке оборудования, которое должно быть по графику. Разрушены логистические цепочки снабжения запасных частей. Риски опасности растут с каждым днем,
– подчеркнула она.
Кошарна о ситуации на ЗАЭС: смотрите видео
Новые "правила" на Запорожской АЭС
- Россия продолжает вводить новые жестокие "правила" для персонала ЗАЭС. Сотрудникам запретили общаться между собой во время работы на станции. Таким образом Россия пытается скрыть количество техники и замаскировать свои огневые позиции.
- Теперь во время работы работники должны все время смотреть вперед, даже простой взгляд в сторону – строго запрещен.
- Также запрещены любые перемещения по территории ЗАЭС, кроме тех, которые четко определили оккупанты. Выходить за пределы станции и прямо на улицу – строго запрещено.
- Известно, что ранее россияне запретили персоналу ЗАЭС пользоваться мобильными кнопочными телефонами на рабочих местах.